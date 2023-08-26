Медведев опозорился новым бессмысленным заявлением о Байдене 1 26.08.2023, 15:02

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Экс-президент РФ неожиданно начал ностальгировать о временах Обамы.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опозорился новым бессмысленным заявлением о президенте США Джо Байдене.

Медведев убежден, что американский лидер в результате своей многолетней внешней политики погрузился в «украинский расклад» и фактически стал заложником Киева.

Очередную «блистательную мысль» кремлевский политик выдал в интервью пропагандистскому каналу. Медведев с ностальгией вспоминает времена, в которые Америкой правил Барак Обама, пишет obozrevatel.com.

«С точки зрения некого прагматизма, то его у Барака было в разы больше, чем у Байдена. Это связано, скажем прямо, с интеллектуальными способностями, которые у Обамы выше. А второе, это глубочайшее погружение Байдена в украинский расклад. Это можно считать просто позором для такой большой, даже великой страны, как Соединенные Штаты», – рассуждает путинский чиновник.

Медведев пустился в воспоминания, когда Джо Байден во времена своего вице-президентства якобы все время давал украинской власти «инструкции». А также отправил в Украину своего сына Хантера, чтобы тот «заработал там денег».

«Поэтому Джо Байден вовлечен в Украину ментально, политически и экономически. И это, помимо, как я сказал, интеллектуальных способностей, привело к тому, что он стал фактически заложником. И это довольно трагически, как для США, так и для Украины», – заявил Медведев.

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