В Беларуси подскочили цены на мясо, молоко и овощи

В Беларуси подскочили цены на мясо, молоко и овощи4
- 26.08.2023, 15:45
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Инфляцию признали и лукашисты.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало, что в июле начала разгоняться продуктовая инфляция.
В МАРТ уточняют, что в было зафиксировано сезонное удорожание картофеля (на 12,8%) и других овощей «борщевого набора» (свеклы — на 35,3%, моркови — на 9,2%). В ведомстве поясняют, что это произошло из-за «поступления в реализацию овощей нового урожая».
Тем временем в Беларуси наблюдается рост цен на мясную и молочную продукцию.
«Увеличение цен на мясо и мясопродукты на 0,4%, молоко и молочные продукты — на 0,9%, яйца куриные — на 2,3%, — сообщает МАРТ. — В том числе ввиду роста цен производителей на отдельные сельскохозяйственные и промышленные товары».