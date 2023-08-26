В Беларуси подскочили цены на мясо, молоко и овощи 4 26.08.2023, 15:45

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Инфляцию признали и лукашисты.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало, что в июле начала разгоняться продуктовая инфляция.

В МАРТ уточняют, что в было зафиксировано сезонное удорожание картофеля (на 12,8%) и других овощей «борщевого набора» (свеклы — на 35,3%, моркови — на 9,2%). В ведомстве поясняют, что это произошло из-за «поступления в реализацию овощей нового урожая».

Тем временем в Беларуси наблюдается рост цен на мясную и молочную продукцию.

«Увеличение цен на мясо и мясопродукты на 0,4%, молоко и молочные продукты — на 0,9%, яйца куриные — на 2,3%, — сообщает МАРТ. — В том числе ввиду роста цен производителей на отдельные сельскохозяйственные и промышленные товары».

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