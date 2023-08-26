Оккупанты хотят бежать из Токмака? 1 Telegram-канал «CYNIC»

26.08.2023, 16:01

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ВСУ быстро развивают успех на прорванной линии.

Поступает информация, что в результате успехов ВСУ на южном направлении и приближении линии фронта к Токмаку, оттуда стали выводить наиболее ценных кадров.

Ходят слухи, что Токмак покинули высокопоставленные сотрудники ФСБ, а также ряд представителей оккупационной администрации.

Россия предполагает, что в скором будущем Украина «сможет наносить многочисленные удары по стратегической зоне», что, в свою очередь, выведет из строя южную группировку россиян в рамках контрнаступательных действий ВСУ.

ВСУ быстро развивают успех на прорванной линии, молниеносно ударяя по ключевым целям РФ, тем самым не давая России возможность стабилизировать фронт.

«Качели» из десятков ударов «коротким ножом» превратили линию обороны в решето: и теперь, когда оборона прорвана, попытка удержания этой линии ведёт к усугублению потерь с российской стороны.

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