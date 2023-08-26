«В Беларуси растет слой людей, которые готовы взять вилы» 26.08.2023, 16:27

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Количество недовольных властью растет.

Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» — пишет про важный для понимания политического будущего страны процесс.

— Лето 2023-го отметилось знаменательными и громкими событиями:

мятежом Пригожина и его скоропостижной кончиной;

украинским контрнаступлением, которое скорее не оправдало ожиданий, чем оправдало, но в то же время показало, что Украина способна наступать, а вот Россия наступать уже (пока) не способна;

падением российского рубля, который потащил за собой белорусский, и поднятием ставки ЦБ РФ;

множеством взрывов, атак, диверсий и прочих актов войны на территории РФ, что вкупе с предыдущими пунктами добавило очков нестабильности на территориях подконтрольных кремлевскому режиму.

В Беларуси ощущается трансформация общества. Про этот процесс не пишут аналитики, потому что собрать информацию за пределами страны достаточно сложно, а внутри страны не то чтобы очередь желающих про такие процессы писать.

Но это самый важный для понимания политического будущего Беларуси процесс, важнее даже чем результат войны в Украине и даже гипотетического передела власти в Кремле. Этот процесс неоднозначен и сложен, в некоторой степени он уже вышел из-под контроля запускателей и живет сам по себе. Как и в любом таком процессе, с прямой перспективой пожирания самих запускателей в качестве одного из вариантов развития событий.

Есть два основных фактора, которые задают вектор трансформации белорусского общества.

Первый из них — массовая эмиграция. Даже если взять за реалистичную оценку цифру в полмиллиона, то речь может идти о 13-15% трудоспособного населения. Точной статистики никто не знает, но косвенно процессы эмиграции влияют больше всего на два видимых сектора: здравоохранение и сфера услуг.

С врачами в Беларуси становится хуже с каждым днем, и если раньше медицина со всеми оговорками как структура в сравнении с соседями работала на имидж социального государства, то сейчас процесс развернулся на 180 градусов. Врачей не хватает, это чувствуют практически все.

Сферу услуг задела массовая эмиграция высококвалифицированных специалистов, условных айтишников. Отсутствие критической массы людей с высоким уровнем дохода схлопывает целые сегменты на рынках. В основном, конечно, это касается Минска и областных центров. Но мы говорим лишь про видимые части айсберга. Отток в других сферах существует, но он не так заметен.

Второй фактор — изменение качества репрессий. Речь не просто об ужесточении и тотальной зачистке, а об изменении структуры людей, которые под них попадают. Если раньше репрессии применялись, грубо говоря, в отношении «актива» протеста, то сейчас под каток попадают все, кто в принципе интересуется протестной тематикой.

Репрессии еще не перешли в разряд массовых, но уверенно подошли к этой грани.

Проверки телефонов патрулями на улицах, в учреждениях, на предприятиях, увольнения заподозренных в нелояльности сотрудников, доносы и т.п. — это стало неотъемлемой частью жизни в Беларуси, и этого не было в такой степени даже год назад. Если раньше для того, чтобы чувствовать себя в безопасности человек должен был не участвовать в протестах и не оставлять оскорбительных комментариев в соцсетях, то сейчас необходимо перестать интересоваться политикой через свои гаджеты от слова совсем.

Оба фактора вместе меняют общество и циркуляцию информации в нем. Во-первых, горизонтальные связи между людьми укрепляются, как бы это ни казалось странным. Укрепляются в бытовом плане — часть людей «выпадают из круга общения, часть специалистов выпадают из доступа по причине эмиграции, поэтому люди вынуждены искать новые связи.

Белорусское общество становится парадоксальным образом сплоченнее в деле совместного выживания (разумеется, никаких других целей в данный момент ставить перед собой общество не способно). Во-вторых, меняется структура передачи информации.

Если раньше информация курсировала через мессенджеры и медиа, то теперь она курсирует между людьми напрямую. И это является естественным фильтром от информации неважной — если говорить о политике, то неважной является любая информация, которая напрямую никак не влияет на жизнь белорусов в Беларуси и на ее будущее. Мятеж Вагнера, конечно, был важной информацией, о которой говорили все.

Общество как бы формирует вынужденную сетевую структуру. Но это не политическая структура.

С точки зрения политики тоже происходит парадоксальная ситуация: при падении интереса к политике в целом, политическом вакууме и даже некоем увеличении пророссийских настроений, количество условно-крайне недовольных властью растет.

Именно за счет фактора обширности репрессий. Ведь одно дело — когда ты просто недоволен экономической ситуацией (с ней, кстати, пока все более-менее) или политикой, другое дело — когда ты или твои близкие напрямую пострадали от государства. Мотивация отношений с государством в данном случае совершенно разная.

Поэтому при общей деполитизации общества, растет слой людей, которые условно «в день х готовы взять вилы», и портрет этих людей совершенно иной, чем был портрет среднестатистического протестующего в 2020 (ядро этих протестующих в большинстве своем уехало или сидит).

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