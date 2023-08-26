Лукашенковские чиновники сами хотят присваивать звезды гостиницам 26.08.2023, 16:50

Обязательную сертификацию для гостиниц предлагают ввести поэтапно.

Белорусские чиновники хотят сами решать, сколько звезд будет у того или иного отеля. Министерство спорта и туризма вынесло на общественное обсуждение законопроект о вводе обязательной сертификации гостиниц.

В ведомстве полагают, что именно введение обязательной сертификации позволит «повысить уровень гостиничных услуг». Существующей системы оценок, на которую чиновники никак не влияют, по их мнению, недостаточно — нужна новая классификация мест размещения, которая окончательно и «определит место той или иной гостиницы на рынке гостиничных услуг».

В Минспорта считают, что даже если гостинице будет присвоена низшая категория «без звезд», будет считаться, что объект готов к приему туристов. Ведь он хоть и плохо, но прошел сертификацию «с точки зрения соблюдения требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам обеспечения безопасности жизни, здоровья гостей».

Обязательную сертификацию для гостиниц предлагают ввести поэтапно. В 2025 году ее будут проходить самые большие отели, с количеством номеров от 71 и выше. В 2026-м придет очередь гостиниц поменьше, от 31 до 70. В 2027-м — от 11 до 30 номеров. А в 2028-м дойдет до самых маленьких мест размещения, в которых до 10 номеров.

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