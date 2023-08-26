В авиакатастрофе погиб известный украинский военный летчик «Джус»5
- 26.08.2023, 17:25
- 5,006
Во время тренировочных полетов в Житомирской области столкнулись учебные самолеты.
В субботу, 26 августа, Воздушные силы ВСУ сообщили, что пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус погиб в результате авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области.
Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ в Telegram.
В Воздушных Силах сообщают, что в пятницу, 25 августа 2023 года, на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
В ВС ВСУ добавили, что все трое пилотов погибли. Среди погибших — известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным «Джус».
В Воздушных силах выразили соболезнования родственникам погибших и добавили, что сейчас проводится расследование.