Ученые: Кофе поможет похудеть 1 26.08.2023, 17:42

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Потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы.

Ученые под руководством специалистов из шведского Каролинского института выяснили, что низкокалорийные напитки, содержащие кофеин, могут снизить уровень жира в организме. Об этом пишет журнал BMJ Medicine.

«У некоторых людей с мутацией в генах CYP1A2 и AHR расщепление кофеина происходит медленнее, это позволяет ему дольше оставаться в крови. Более высокие концентрации кофеина в плазме крови были связаны с более низким индексом массы тела и общей массой жира в организме, а также риском развития диабета II типа», — говорится в исследовании.

В исследовании были использованы генетические данные почти 10 тыс. человек. Авторы изучили гены, которые связаны со скоростью расщепления кофеина. По данным ученых, краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы.

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