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Белорусский пранкер потроллил учителей-коллаборантов из «ЛНР» и «ДНР»

  • 26.08.2023, 18:04
  • 1,494
Белорусский пранкер потроллил учителей-коллаборантов из «ЛНР» и «ДНР»

Владислав Бохан провел «День опричника».

Белорусский учитель истории Владислав Бохан стал известен после проведения серий акций в белорусских и российских школах. Белорусский пранкер потроллил учителей-коллаборантов на оккупированной территории Украины.

Владислав попросил учителей поучаствовать в конкурсе «День опричника». Говорит, его вдохновило одноименное произведение российского писателя Владимира Сорокина, пишет «Зеркало».

Пранкер отправил в школы оккупированных территорий письмо с положением о конкурсе «День опричника». Конкурс, по его задумке, должен был выявить достижения в области патриотического воспитания. А к участию приглашались педагоги.

Фотоотчеты он попросил отправить на свою почту и отметил, что конкурс находится на контроле у Министерства просвещения РФ.

Бохан признается, что на первые письма никто не ответил, но когда пранкер пригрозил, что нужно будет писать объяснительную, ему на почту стали приходить фото.

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