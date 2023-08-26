Скандальный российский поп предложил отправлять на фронт наркоманов из ночных клубов
- 26.08.2023, 18:22
И предложил начать рейд с Москвы.
«Половозрелые кони» с «расширенными зрачками», которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт. Такое мнение в эфире телеканала «Царьград» высказал протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев, пишет The Moscow Times.
«Летучие» военкоматы не должны мерзнуть в Верхнем и Нижнем Ларсе (на границе РФ и Грузии — ред.). Они должны совершить просто рейд по ночным клубам в больших городах. Одной Москвы даже хватит», — сказал Ткачев.
Он отметил, что посетители клубов в отменной физической форме и с хорошим денежным достатком «проводят целые ночи, засовывая в трусы пляшущим вокруг шеста девкам денежные купюры».
«Грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются — это вообще свинство, — сказал священник. — Вот туда надо рейд один сделать. Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем».