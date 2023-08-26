Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе 3 26.08.2023, 18:49

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После встречи стратегия ВСУ изменилась.

Командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, встреча состоялась 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

«Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году», - говорится в материале.

Издание отмечает, заметно, что после этой встречи стратегия ВСУ изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

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