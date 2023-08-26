Мафиозные разборки в мафиозном государстве Станислав Кучер

26.08.2023, 19:21

2,562

В демонстративном устранении Пригожина нет ничего нового.

Тот случай, когда читаешь развернутые комментарии политологов и понимаешь, что принципиально ничего выдающегося на самом деле не произошло. «Один отомстил другому. Мафиозные разборки в мафиозном государстве», - лаконично ответила моя любимая женщина, когда я спросил, что она думает о крушении пригожинского джета.

70 процентов людей, принявших участие в опросе, который я устроил в своем телеграм-канале (большинство подписчиков - россияне), думают так же. 27 процентов считают, что мы стали свидетелями инсценировки самого Пригожина, который жив-здоров и скоро «переродится» где-нибудь в Африке. 7 процентов решили, что теракт - дело рук верхушки минобороны, а Путин не при делах. Три процента ответили, что это несчастный случай (Вселенная позаботилась), по 1 проценту склоняются к версиям о следе СБУ или западных спецслужб. Судя по Z-пабликам, которые я вчера прошерстил, собирая информацию для публикации в The Messenger, «патриоты» думают примерно так же. Разница в том, что там немного выше процент конспирологов, обвиняющих Запад, однако абсолютное большинство тоже поддерживают версию мести Кремля за унижение двухмесячной давности.

Даже если однажды выяснится, что самолет взорвали инопланетяне, сам факт того, что большинство россиян вне зависимости от политической ориентации оказались едины в оценке теракта, красноречиво свидетельствует: в конце лета 2023 года Россия уверенно осознает себя государством, живущим по законам ОПГ. Многих бы россиян сейчас возмутил положительный ответ Байдена на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, который, если помните, вызвал шквал праведного гнева в России всего 2,5 года назад?

«А что, по понятиям он все правильно исполнил», - к этой простой мысли сводятся десятки прочитанных мной комментов ветеранов разборок 90-х. В демонстративном устранении Пригожина, таким образом, и правда, ничего нового. Просто в нем - вся суть «суверенной демократии» которую за 23 года построил Путин и которую он всеми силами пытался экспортировать в Украину и в остальной «неправильный» мир. А еще - вся правда о «традиционных ценностях», на которых эта система на самом деле держится.

Дойдет ли это теперь до тех в России, кто тешил себя иллюзиями об «особом пути», «кольце врагов» и «иначе нельзя»? Не думаю, что это принципиальный вопрос. До тех, до кого не дошло после убийства Немцова, не дойдет и сейчас. Те же, кому был ненавистен Немцов и, наоборот, симпатичен Пригожин, сколько бы ни исходили злобой сейчас, были и останутся готовы жить по законам джунглей, где «кто кого поймал, тот того и поимел». А потому, смею утверждать, до тех пор, пока вожак будет в состоянии кусаться, никаких серьезных перемен в этих джунглях не произойдет.

Поэтому да, ничего сенсационного и даже отдаленно напоминающего парадигмальный сдвиг не случилось. Просто еще одна яркая новость, на фоне которой никто уже не вспомнит ни о фиаско российской «Луны-25», ни об успехе индийского «Чандраяна-3

Станислав Кучер, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».