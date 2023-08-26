Показ «Барби» в Беларуси отменяется? 5 26.08.2023, 19:27

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Информация о премьере фильма исчезла с сайта «Кино Минска».

Мировой киношный феномен этого лета, фильм «Барби», из-за санкций прошел мимо Беларуси, но в сентябре его все-таки обещали показать, использовав механизмы обхода. Но, кажется, все снова идет не так, пишет Tochka.by.

Читатели издания обратили внимание, что с сайта «Кино Минска» исчезла информация о премьере «Барби», которая была запланирована в столице на 9 сентября. Поиск по названию фильма действительно не выдает результатов.

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