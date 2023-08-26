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«Людей почти не осталось у нас»

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  • 26.08.2023, 20:01
  • 1,408
«Людей почти не осталось у нас»

Российский оккупант рассказал правду о ситуации под Бахмутом.

Российские войска на Бахмутском направлении фронта в Украине несут значительные потери и испытывают серьезные проблемы из-за дефицита оружия и боеприпасов.

Об этом свидетельствует новая аудиозапись перехваченного телефонного разговора оккупантов, которую опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Людей почти не осталось у нас… повыкосилось… Потери большие, много «300», много «200», люди рабочие, одни рабочие, с предприятий», — жалуется оккупант.

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