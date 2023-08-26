«Людей почти не осталось у нас»1
- 26.08.2023, 20:01
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Российский оккупант рассказал правду о ситуации под Бахмутом.
Российские войска на Бахмутском направлении фронта в Украине несут значительные потери и испытывают серьезные проблемы из-за дефицита оружия и боеприпасов.
Об этом свидетельствует новая аудиозапись перехваченного телефонного разговора оккупантов, которую опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Людей почти не осталось у нас… повыкосилось… Потери большие, много «300», много «200», люди рабочие, одни рабочие, с предприятий», — жалуется оккупант.