«Людей почти не осталось у нас» 1 26.08.2023, 20:01

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Российский оккупант рассказал правду о ситуации под Бахмутом.

Российские войска на Бахмутском направлении фронта в Украине несут значительные потери и испытывают серьезные проблемы из-за дефицита оружия и боеприпасов.

Об этом свидетельствует новая аудиозапись перехваченного телефонного разговора оккупантов, которую опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Людей почти не осталось у нас… повыкосилось… Потери большие, много «300», много «200», люди рабочие, одни рабочие, с предприятий», — жалуется оккупант.

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