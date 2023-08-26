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Алексей Гончаренко — Лукашенко: Негодяй, до Гааги не доживешь

  • 26.08.2023, 20:01
  • 1,408
Алексей Гончаренко — Лукашенко: Негодяй, до Гааги не доживешь

Украинский нардеп обратился к диктатору.

Украинский народной депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады Украины обратился к Лукашенко:

— А Лукашенко хочу сказать: Ты, негодяй, послушай меня. Мы тебя найдем и повесим на столбе. Мы будем показывать твое чучело детям, чтобы они знали, что происходит с такими негодяями, которые уничтожают нашу страну, которые уничтожают свою страну.

Про Гаагу можешь только мечтать, до Гааги не доживешь.

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