Алексей Гончаренко — Лукашенко: Негодяй, до Гааги не доживешь 26.08.2023, 20:01

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Украинский нардеп обратился к диктатору.

Украинский народной депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады Украины обратился к Лукашенко:

— А Лукашенко хочу сказать: Ты, негодяй, послушай меня. Мы тебя найдем и повесим на столбе. Мы будем показывать твое чучело детям, чтобы они знали, что происходит с такими негодяями, которые уничтожают нашу страну, которые уничтожают свою страну.

Про Гаагу можешь только мечтать, до Гааги не доживешь.

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