Rolls-Royce показал особый кабриолет 3 26.08.2023, 20:45

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Это одна из четырех моделей, созданных для конкретного клиента.

Несколько дней назад Rolls-Royce представил на Monterey Car Week уникальный двухместный родстер La Rose Noire Droptail, первую из четырех моделей, строящихся для неназванного клиента. Сегодня к нему присоединилась еще одна эксклюзивная новинка Amethyst Droptail, пишет «Автоцентр».

Если цвет первого автомобиля был вдохновлен темно-красной розой сорта Black Baccara, то для нового кабриолета выбрали сочетание двух цветов. Нежно-фиолетовый оттенок цветка гомфрена шаровидная (Globe Amaranth) соединили с темно-фиолетовым аметиста. Основной мягкий фиолетовый с серебряным подтоном сочетается с более темным. Для большего блеска в краску добавлены синие, красные и фиолетовые хлопья слюды. Оригинальные 22,0-дюймовые колесные диски окрашены в лиловый.

Родстер — первый автомобиль бренда с вручную отполированной решеткой радиатора. Для достижения идеального результата понадобилось более 50 часов коллективной работы. Под решеткой напечатанный на 3D-принтере композитный воздухозаборник. Он украшен 202 отполированный вручную «штрихами» из нержавеющей стали, окрашенными в оттенок Globe Amaranth.

В задней части кузова привлекает внимание большая функциональная деревянная поверхность. Как утверждают в Rolls-Royce, это «единственная в мире «необработанная» деревянная поверхность, создающая прижимную силу».

Еще одна «фишка» Amethyst Droptail — электрохромное стекло, изменяющее оттенок и проницаемость. В деактивированном состоянии оно непрозрачное и фиолетового оттенка. В полупрозрачном оттенок стекла соответствует коричневым кожаным сиденьям Sand Dunes в салоне. Для достижения такого результата мастерам пришлось экспериментировать с 60 вариантами.

В отделке интерьера темное дерево сочетается с кожей фиолетовых и светло-коричневых оттенков. Древесина не уступает по выносливости внешним деталям. Чтобы убедиться в этом, перед окончательной сборкой автомобиля более 150 образцов подвергли воздействию солнца, влаги и различных температур. Как говорят в компании, тесты длились более 8000 часов.

По центру передней панели красуются часы швейцарской компании Vacheron Constantin. При желании владелец автомобиля может снять изготовленный вручную механизм и хранить отдельно. Дизайн хронометра разработали специалисты двух компаний. Он сочетает в себе цвета аметиста и базовой пластины из белого золота.

Стоимость уникального кабриолета не озвучивается, как и имя заказчика.

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