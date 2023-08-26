«Плыл восемь километров»: Буданов рассказал, как выбирался из Крыма после спецоперации 26.08.2023, 21:31

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Глава украинской разведки участвовал в уничтожении российских вертолетов в Джанкое.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 августа в интервью «Радио Свобода» рассказал о серии высадок украинских разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них он сам принимал непосредственное участие.

В частности, речь об операции по уничтожению российских вертолетов в Джанкое. Буданов подтвердил, что в операции участвовали он и еще четыре бойца, а также украинская агентура среди россиян. Он также отметил, что во время этой операции украинцы попали в ловушку.

«Попали в ловушку... [А дальше] нормально вышли из ловушки. Давайте рассмотрим факты: все, кто там был [из украинских военных], все вышли. Целы, здоровы. Те, кто пытался захватить, ну... Кого-то россияне признали убитыми, кого-то не до конца, кто-то ранен был», – рассказал он об операции.

Глава ГУР также ответил на уточняющий вопрос журналистки о том, было ли причиной ловушки то, что россияне завербовали водителя.

«За семь лет мы смогли найти ответы на все вопросы. Водитель не виноват. Водителя заставили сделать... Возможно, он мог подать сигнал опасности, как того требуют некоторые правила. Но в конце концов в чем его винить?» – сказал он.

Буданов рассказал, что его отряд много раз заходил в Крым в рамках операции по уничтожению вертолетов. В частности, для переправки определенного груза.

По его словам, из одного из выходов разведчикам пришлось возвращаться вплавь через Сиваш.

«[Плыли] долго. 8 км. Там по прямой 6,7 км, кажется. Мы немножко дугой, как говорится... О чем я мог думать? Что надо выбраться как-то нам всем... Мы не достигли того успеха, которого хотели. Но и не позавидуешь тем, кто пошел против нас», – вспомнил начальник ГУР.

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