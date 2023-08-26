Не верилось в тотальную глупость Евгений Вильк

26.08.2023, 22:00

Эх, огурчики, помидорчики, Путин повара убил в коридорчике.

Много было разговоров в свое время и домыслов про бунт Пригожина. (И с моей стороны тоже). Но никак не верилось в тотальную глупость. Ну не мог же бандюган и опытный царедворец не понимать, что если он поднял мятеж и потом ему пообещали помилование за добровольную сдачу, то в реальности обманут и убьют. Не мог!

И значит, думали мы, - хитрая игра на белорусско-польские и африканские темы. А в мире всегда есть место глупости.

Будем надеяться, что точно так же есть ей место и у противников Пригожина.

Т.е. интересно будет, если теперь «четыре тысячи разгневанных мужчин» в Беларуси, потерявших своего атамана, дернутся, чтобы как-то эпически отомстить. И видимо отнюдь не полякам на сей раз.

Ну, правда, и Москве им трудновато отомстить будет. И оружия тяжелого у них нет и идти далековато и насторожены тамошние уже.

Самое эффективное и больное для Москвы, что они могли бы сделать – ударить внезапно по минскому диктатору и захватить его. Он ведь виновен напрямую в глобальном обмане, выступив вестником Путина и пообещав боевому повару безопасность.

А там можно сыграть бы интересную игру... Но глупость ведь правит миром. И они сейчас, вместо чтоб «по уму», учудят что-нибудь такое, что все только глазами хлопнут...

Евгений Вильк, Telegram

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