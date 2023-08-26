«Медведица сразу стала на задние лапы — и ко мне» 2 26.08.2023, 22:13

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В Докшицком районе медведи уничтожили поле с овсом у фермера.

Медведи уничтожили фермерское поле с овсом недалеко от деревни Ускромье в Докшицком районе, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Прогулки животных местные жители сняли на видео: они не стесняясь заходили в деревенские сады и разоряли ульи.

Много хлопот медведи доставили местному фермеру Леониду Юхновцу, уничтожив плантацию овса. Как результат — мужчина из шести гектаров собрал менее трети урожая.

«Я думал, подойду ближе и испугаю медведицу. Подошел на метров 60-70 и резко как крикнул, А между мной и ей в овсе был медвежонок. Медведица сразу стала на задние лапы, чмых — и ко мне. Смотрю, что она идет в мою сторону. Я быстро сел в машину», — рассказал о встрече с медведями Леонид Юхновец.

Сельчане, как сообщается, напуганы таким соседством. Они переживают не только за испорченный урожай, но и за свои жизни, поэтому по вечерам больше сидят по домам и боятся даже днем ходить за грибами.

Количество бурого медведя в последнее время возросло в полтора-два раза, утверждают ученые Березинского биосферного заповедника. Сейчас на его территории проживают около сотни особей. А в целом в Витебской области количество косолапых выросло до тысячи. Это более 70 % всех медведей, живущих на территории Беларуси.

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