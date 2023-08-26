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Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит клуб-новичок УПЛ

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  • 26.08.2023, 22:30
Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит клуб-новичок УПЛ

Футбольный специалист будет тренировать клуб из Черкасс.

Белорусский футбольный специалист Олег Дулуб возглавит клуб-новичок Украинской Премьер-лиги. Белорус будет тренировать ЛНЗ из Черкасс.

Дулуб уже провел первую тренировку в клубе-новичке УПЛ. Но ближайший матч с «Металлистом-1925», который состоится 26 августа, команда проведет без него. Руководить игрой ЛНЗ будет ассистент Дулуба Юрий Дудник.

ЛНЗ — четвертый украинский клуб в карьере Дулуба. Ранее он возглавлял «Карпаты», «Черноморец» и «Львов».

Олег Дулуб во время протестов в Беларуси встал на сторону народа.

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