Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит клуб-новичок УПЛ

Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит клуб-новичок УПЛ1
- 26.08.2023, 22:30
Футбольный специалист будет тренировать клуб из Черкасс.
Белорусский футбольный специалист Олег Дулуб возглавит клуб-новичок Украинской Премьер-лиги. Белорус будет тренировать ЛНЗ из Черкасс.
Дулуб уже провел первую тренировку в клубе-новичке УПЛ. Но ближайший матч с «Металлистом-1925», который состоится 26 августа, команда проведет без него. Руководить игрой ЛНЗ будет ассистент Дулуба Юрий Дудник.
ЛНЗ — четвертый украинский клуб в карьере Дулуба. Ранее он возглавлял «Карпаты», «Черноморец» и «Львов».
Олег Дулуб во время протестов в Беларуси встал на сторону народа.