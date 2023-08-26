Баба-яга, боевые комары и украинская саранча 26.08.2023, 22:43

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И другие примеры секретного украинского оружия, которое существует только в воображении российских пропагандистов.

В прокремлевских СМИ периодически появляются материалы, описывающие невероятные военно-технические новинки Вооруженных сил Украины: боевые комары, дроны, похищающие военных, дрессированная саранча и другое оружие. «Новая газета Европа» решила отнестись к предупреждениям максимально серьезно: мы выбрали несколько таких «новинок» и попросили военных экспертов Давида Шарпа и Романа Свитана прокомментировать реальность каждой угрозы.

Бонус — одно неожиданное российское «секретное оружие».

Дрон «Баба-яга», похищающий военных

21 августа «Московский комсомолец» выпустил интервью с военнослужащим «Ахмата», который рассказал о новых разработках украинских военных. Боец с позывным Раут делится с журналисткой Линой Корсак впечатлениями о новом дроне, который было решено называть «Бабой-ягой». Это чудо техники ахматовец описывает так:

«Большая “птичка”, размером практически с человека, способна нести до четырех 82-миллиметровых и до двух 120-миллиметровых мин. Летает на бензиновом двигателе, оттого сама по себе очень шумная. Мощности хватает в среднем на 15 тяжелых полетов. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него».

По словам Раута, такой фантастический дрон ворует раненых россиян.

Давид Шарп сообщению Раута призывает не доверять, называя это фантазией. Эксперт полагает, что боец принял за чудо-дрон роботизированную платформу наземного типа, которая передвигалась бы на колесах и могла бы эвакуировать раненых или трупы. «Летающая воровалка людей — это пока из разряда фантастики», — говорит эксперт.

Существование летающих беспилотников, которые имеют технические характеристики, позволяющие переносить тяжелые грузы и даже человека, Роман Свитан подтверждает — например, это китайские дроны, которые продаются даже на «Алиэкспрессе». Но устройство и принципы работы таких машин сильно отличаются от того, что описал герой материала МК. «Это дроны коптерного типа с характерными “вентиляторами”, которые могут брать на подвес 100 килограммов. Как раз человек в боевом снаряжении. Ничего там хватательного нет: либо рычаги, либо тросы», — поясняет Свитан и добавляет, что цеплять что-либо такой дрон может только с помощью человека, но никак не сам.

Легендарные боевые комары от Небензи

В конце октября 2022 года постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН поднял вопрос о разработке биологического оружия США в украинских лабораториях.

По словам Небензи, Украина использует беспилотники, которые переносят контейнеры с инфицированными комарами и затем выпускают их на поле противника.

Как именно комары выбирают жертв и натаскивают ли их специально на российских военных, представитель не уточняет.

Давид Шарп говорит, что рассуждать о таком оружии интересно, но непросто: «Понимаете, я чувствую, что пытаюсь опровергать откровенно бредовый домысел, высосанный из пальца. Вот как бабушка видела, что инопланетяне похитили соседа, — иди доказывай, что это не так».

Давид Шарп не считает, что технически осуществить придуманное Небензей невозможно, но транспортировку комаров в контейнерах называет занятием крайне бессмысленным: «Комары ведь не спрашивают пароль и кто есть кто по национальности. Если уж нехорошие комары имеются, то они, в общем-то, будут кусать кого попало. Контролировать разлет комаров будет очень сложно. То есть нельзя отвезти их целенаправленно в Белгородскую область, например, и надеяться, что они там и останутся». Кроме того, военный эксперт напоминает, что биологическое оружие трудно санкционировать на любом международном уровне.

Военный эксперт Роман Свитан комментировать существование боевых комаров отказался: «Я не хочу это комментировать. Называется бред сивой кобылы».

Украинская саранча побеждает российские посевы

В начале июня «РИА Новости» сообщило, что до войны на некоторых территориях Луганской области, контролируемой на тот момент украинскими вооруженными силами, существовал ангар, в котором, по указанию Вашингтонского исследовательского института, выводили «боевую саранчу». Цель насекомых — уничтожать посевы в «ЛНР» и России. Автор статьи даже описывает, как именно саранчу мотивировали атаковать определенные поля: «Ее поджогами близлежащих лесопосадок, химикатами и дымовыми шашками с селитрой гнали в сторону «ЛНР» и к реке Деркул на границе с Россией».

«Попытка развести саранчу опять-таки бьет бумерангом [по Украине], — говорит Давид Шарп. — Она может полететь и в Киевскую область. Вообще планировать подобного рода налеты, набеги саранчи — дело очень неблагодарное, и я не думаю, что эффективное».

К саранче Роман Свитан относится так же, как и к боевым комарам.

Инфицированные туберкулезом купюры в Луганске

В начале апреля 2022 года представитель ВС РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что еще в 2020 году украинские власти распространяли среди детей Луганской области на подконтрольных сепаратистам территориях денежные купюры, зараженные азиатским штаммом туберкулеза. Кириллов рассказал, что заражаться дети должны были через немытые после прикосновения к купюрам руки. Почему эта схема «заражения» работает только с детьми, военный не уточнил.

Распространение инфицированных купюр Давид Шарп воспринимает как очередную сказку, поскольку никаких доказательств в виде самих купюр представлено не было.

Эксперт ставит под сомнение возможность обезопасить тех людей, которые занимались бы распространением таких денег: «Откровенный бред. Всегда надо помнить, даже если кто-то так сделал, даже если это технически хоть как-то возможно, как обезопасить своих людей или хороших людей. Всегда нужны доказательства. Иначе абсурдные утверждения можно штамповать на ежедневной основе, и никакой логики не хватит опровергать такие тезисы».

Не видит смысла в этой диверсии и Роман Свитан. По его оценке, такие действия лишены смысла: «Что это даст для противостояния, допустим? Ну, заболели дети — их вылечили. А зачем надо было это делать? Туберкулез же не выводит из строя людей». Эксперт такие действия называет выстрелом себе в ногу, поскольку кто-то из распространителей как минимум рискует заболеть сам.

Обедненный уран, превращающий всё вокруг в урановую пустыню

В конце июля «Московский комсомолец» выпустил статью, посвященную последствиям поставки Украине снарядов с урановыми сердечниками, которые используются для танков Abrams. Журналистка Марина Перевозкина очень подробно расписала историю применения таких снарядов, привела примеры того, как солдаты разных стран в разное время умирали от взаимодействия с обедненным ураном, и даже рассказала читателям, из чего это химическое соединение состоит и как работает, чтобы никто не засомневался в том, насколько это опасно.

Вред применения снарядов с обедненным ураном, по словам Давида Шарпа, сильно преувеличен. После использования таких боеголовок люди не начинают умирать от радиации: «Всегда важно помнить, что американцы и англичане, например, очень щепетильно относятся к здоровью собственных военнослужащих. И, соответственно, если бы им грозила опасность, то либо пришлось бы отказаться от этого, либо все засудили бы Пентагон, доказав, что та или иная болезнь является следствием [контакта с этими снарядами]». При этом эксперт не отрицает, что токсичность всё-таки есть, но не тех масштабов, о которых заявляют авторы статьи в МК.

Тезис о катастрофической опасности снарядов с обедненным ураном не подтверждает и Роман Свитан. Он объясняет, что их используют для пробития брони автомобилей и, например, танков, поскольку из-за своих физических свойств такой вид урана проходит сквозь активную броню. Радиационную безопасность эксперт оценивает так же, как и безопасность любого другого металла: «Обедненный уран уже не “светит”, потому и называется обедненным».

Рой дронов из Тайваня — секретное тактическое оружие Киева

В марте этого года на сайте «Московского комсомольца» вышел материал о том, что Тайвань передал Украине новые летательные дроны, способные образовывать настоящий рой. Для этого беспилотники взаимодействуют между собой автоматически.

Как именно они управляются, журналистка Лина Корсак не уточняет, зато утверждает, что сбить такое «облако» дронов российскими системами ПВО очень затруднительно. Источник этой новости у МК — «один из телеграм-каналов, ссылающийся на свои источники в офисе Зеленского».

Поставку Тайванем новых дронов Украине Давид Шарп подтвердить не может, поскольку такой информацией не владеет, но тема беспилотников, способных автономно образовать между собой рой, эксперта заинтересовала. «В отличие от комаров, это очень важная, перспективная тема, но неизвестно, насколько кто в этом продвинулся, — говорит Давид Шарп. — Во-первых, это секретно. Во-вторых, каждый конкретный случай надо разбирать в отдельности».

С коллегой соглашается и Роман Свитан. Он считает, что технически это возможно, но однозначных подтверждений использования в этой войне именно дронов, образовывающих между собой рой, не зафиксировано. «Когда рой дронов идет, один из них становится так называемой маской, которая руководит процессом движения остальных под контролем оператора и иногда даже использует ИИ», — объясняет эксперт принцип работы такого оружия.

Российские боевые дельфины, охраняющие Севастополь

На сайте «РИА Новости» в октябре 2022 года вышла экспертная статья о том, что дельфины могут охранять вход в Севастопольскую бухту. В ней старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов объясняет, что животные могут выполнять противодиверсионную работу. А вот использование дельфинов для подрыва кораблей эксперт всё-таки называет маловероятным.

О попытках использовать животных в военных целях — в том числе дельфинов — истории доподлинно известно, рассказывает Давид Шарп и добавляет, что подобное практиковалось в Советском Союзе для поиска подводных диверсантов и мин. Используют ли их сейчас, эксперт сказать затрудняется: «Что с ними сейчас в России, сложно сказать. Но возможности того, что они есть и действуют, я бы как раз не отрицал. Это не из разряда фантастики, это вполне реалистично».

Того же мнения придерживается и Роман Свитан: «Используются однозначно наши украинские [дельфины]. Они остались при захвате Крыма и дальше используются россиянами. Они могут обнаруживать объекты и сопровождать их. А есть дельфины-камикадзе, которые могут взрывать какие-то плавучие средства».

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