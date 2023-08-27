В России предлагают лишать приобретенного гражданства за уклонение от армии 27.08.2023, 3:45

Инициатором законопроекта выступил коммунист.

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за отказ вставать на воинский учет и служить в армии по призыву. Об этом объявил автор инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев, замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Параллельно он предложил выдворять уклонистов из России, пишет The Moscow Times.

«Мной будет подготовлен законопроект, согласно которому непостановка на воинский учёт в установленный законом срок после приобретения российского гражданства (а также уклонение от воинской обязанности) будут становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворением в страну, откуда такой „недогражданин“ прибыл», — анонсировал Матвеев законопроект в начале августа.

Депутат также высказал мнение о том, что в таких случаях гражданство должны лишить и члены семьи мигранта, получившие гражданство по связи с приобретением гражданства их родственником.

В августе стало известно о нескольких случаях, когда полиция доставляла граждан, только что получивших российский паспорт, в военкоматы для постановки на воинский учет. Так, 16 августа полиция Санкт-Петербурга приступила к проведению специальных миграционных рейдов, в рамках которых были задержаны граждане, уже получившие российское гражданство, но не выполнившие воинскую обязанность. Более 100 человек были доставлены в военные комиссариаты.

Сейчас натурализованные граждане обязаны согласно ст. 10 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» вставать на воинский учет в военкомате по месту жительства в течение двух недель. Однако Конституция запрещает лишать россиян гражданства: основной закон не делает различия между гражданством по рождению и приобретенным гражданством. При этом в апреле президент Владимир Путин уже подписывал закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства: его будут отзывать в случае распространения «фейков» о российской армии, ее дискредитации, создании угрозы национальной безопасности страны, а также за нарушение ряда статей Уголовного кодекса.

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