Почему опасно заряжать iPhone всю ночь
- 27.08.2023, 5:58
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Три главные причины.
Поскольку мы все больше полагаемся на смартфоны для повседневных задач, это устройство должно быть всегда заряжено и готово к тяжелому дню, пишет New Voice.
Поэтому для многих подключение телефонов к розетке перед сном является ритуалом, который обеспечивает полный заряд батареи после пробуждения.
Но Всемирно известная компания Apple, в очередной раз подчеркнула потенциальную опасность, связанную с оставлением iPhone заряжаться на ночь, призывая пользователей пересмотреть эту распространенную привычку.
Многие пользователи смартфонов обычно подключают свои устройства перед сном, но мало кто осознает риски, связанные с длительной зарядкой.
Перегрев гаджета
Длительная зарядка, особенно в местах с ограниченной вентиляцией, может привести к перегреву устройства. Несмотря на то, что современные iPhone оснащены функциями безопасности для борьбы с чрезмерными температурами, длительное воздействие тепла все равно может представлять риск.
Хорошая вентиляция
Оставить свой iPhone под подушкой или одеялом тоже довольно опасная практика. В компании предупреждают, что когда ваш телефон закрыт и не может должным образом проветриваться, риск перегрева становится значительным. Перегрев не только угрожает функциональности вашего устройства, но и может привести к пожару, хотя это и редкое явление.
В видео TikTok специалист из пожарно-спасательной службы Кента (город в США) поделился важной информацией, которая подтверждает предупреждение Apple.
Во-первых, вы не можете почувствовать запаха, когда спите поэтому если он телефон начнет гореть, огонь вас не разбудит.
Во-вторых, достаточно лишь трех вдохов дыма, чтобы потерять сознание.
В-третьих, многие люди используют дешевые или неисправные зарядные устройства для телефонов, но даже оригинальные могут стать причиной пожара.
Действительно, подобные случаи уже были, в 2015 году iPhone 7 «взорвался» в Китае после того, как его оставили заряжаться на тумбочке возле кровати, в хорошо проветриваемом месте, на минуточку. К счастью, тогда никто не пострадал.
Исправность аккумулятора
Аккумуляторы имеют определенный жизненный цикл, и постоянная зарядка их до 100% может со временем ухудшить их исправность. Это уменьшает общий срок службы батареи, что приводит к снижению производительности и требует более частой зарядки в долгосрочной перспективе.
Обычно телефону требуется до двух часов, чтобы полностью зарядиться, но если его подключить к сети в течение ночи, он работает в течение восьми часов или более, в зависимости от того, как долго вы спите.
Это увеличивает количество тепла, которому подвергается батарея, и в конечном итоге уменьшает срок ее службы, скорее всего вам придется раньше покупать новый телефон раньше.
Apple в том числе рекомендует использовать оригинальные зарядные устройства и аксессуары, чтобы минимизировать такие риски.