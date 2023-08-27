Почему опасно заряжать iPhone всю ночь 27.08.2023, 5:58

2,052

Три главные причины.

Поскольку мы все больше полагаемся на смартфоны для повседневных задач, это устройство должно быть всегда заряжено и готово к тяжелому дню, пишет New Voice.

Поэтому для многих подключение телефонов к розетке перед сном является ритуалом, который обеспечивает полный заряд батареи после пробуждения.

Но Всемирно известная компания Apple, в очередной раз подчеркнула потенциальную опасность, связанную с оставлением iPhone заряжаться на ночь, призывая пользователей пересмотреть эту распространенную привычку.

Многие пользователи смартфонов обычно подключают свои устройства перед сном, но мало кто осознает риски, связанные с длительной зарядкой.

Перегрев гаджета

Длительная зарядка, особенно в местах с ограниченной вентиляцией, может привести к перегреву устройства. Несмотря на то, что современные iPhone оснащены функциями безопасности для борьбы с чрезмерными температурами, длительное воздействие тепла все равно может представлять риск.

Хорошая вентиляция

Оставить свой iPhone под подушкой или одеялом тоже довольно опасная практика. В компании предупреждают, что когда ваш телефон закрыт и не может должным образом проветриваться, риск перегрева становится значительным. Перегрев не только угрожает функциональности вашего устройства, но и может привести к пожару, хотя это и редкое явление.

В видео TikTok специалист из пожарно-спасательной службы Кента (город в США) поделился важной информацией, которая подтверждает предупреждение Apple.

Во-первых, вы не можете почувствовать запаха, когда спите поэтому если он телефон начнет гореть, огонь вас не разбудит.

Во-вторых, достаточно лишь трех вдохов дыма, чтобы потерять сознание.

В-третьих, многие люди используют дешевые или неисправные зарядные устройства для телефонов, но даже оригинальные могут стать причиной пожара.

Действительно, подобные случаи уже были, в 2015 году iPhone 7 «взорвался» в Китае после того, как его оставили заряжаться на тумбочке возле кровати, в хорошо проветриваемом месте, на минуточку. К счастью, тогда никто не пострадал.

Исправность аккумулятора

Аккумуляторы имеют определенный жизненный цикл, и постоянная зарядка их до 100% может со временем ухудшить их исправность. Это уменьшает общий срок службы батареи, что приводит к снижению производительности и требует более частой зарядки в долгосрочной перспективе.

Обычно телефону требуется до двух часов, чтобы полностью зарядиться, но если его подключить к сети в течение ночи, он работает в течение восьми часов или более, в зависимости от того, как долго вы спите.

Это увеличивает количество тепла, которому подвергается батарея, и в конечном итоге уменьшает срок ее службы, скорее всего вам придется раньше покупать новый телефон раньше.

Apple в том числе рекомендует использовать оригинальные зарядные устройства и аксессуары, чтобы минимизировать такие риски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».