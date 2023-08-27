Пионтковский: Новый марш на Москву близок 27.08.2023, 5:59

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Эксперт намекнул на главную цель убийства Пригожина.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что близок второй «Марш справедливости», подобный тому, который устраивал погибший главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Пригожина убрали организаторы первого мятежа справедливости. Это означает, что близок второй», - написал он.

При этом эксперт намекнул на главную цель убийства Пригожина:

«Для его (марша - прим.) успеха им (организаторам убийства и марша - прим.) нужен уже не живой Пригожин, а светлый образ народного заступника Пригожина, убиенного национал-предателями Шойгу, Герасимовым, Путиным».

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