Путин допустил ключевую ошибку и может «исчезнуть» 3 27.08.2023, 8:10

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Российские элиты получили сигнал работать на опережение.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ликвидацией главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина совершил ключевую ошибку. Это может привести к ликвидации президента РФ.

Прогноз по ликвидации Путина Подоляк озвучил в эфире телемарафона «Единые новости». По его словам, российские элиты хорошо все понимают.

«Российские элиты понимают, что Путин сегодня находится в аффективно-параноидальном состоянии – как Сталин в последние годы своей жизни. И он будет уничтожать всех, кого заподозрит», – сказал Подоляк.

Соответственно, найдется кто-то, кто просто не станет рисковать своей жизнью и опередит диктатора.

«Как только будет где-то обнуление линии фронта, как только мы сможем нанести существенно-тактическое поражение – Путин исчезнет. Я имею в виду, исчезнет физически, потому что эта элита как раз и будет причастна к этому», – добавил советник ОП.

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