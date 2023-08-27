Украинский боксер Усик в эффектном бою нокаутировал Дюбуа 3 27.08.2023, 8:21

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Украинец защитил все свои чемпионские пояса, несмотря на запрещенный прием со стороны британца.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20−0, 13 КО) провел поединок против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО) во Вроцлаве (Польша), передает nv.ua.

Титульный бой возглавил вечер бокса от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.

Первые раунды прошли в ознакомительном формате — Усик больше двигался, заставлял соперника двигаться, а Дюбуа старался найти брешь в обороне Александра Усика.

Фото: REUTERS

В третьем раунде украинец впервые попал по британцу, заставив того уйти в оборону. Дюбуа быстро восстановился и начал сам предлагать активный бокс.

Британец продолжил развивать свои атаки в четвертой трехминутке, но Усик не забывал отвечать.

Пятый раунд начался с того, что Дюбуа нанес силовой удар прямо в пах, от чего Усик оказался на ринге. Рефери остановил время, дав украинцу привести себя в порядок, ведь по правилам запрещено бить ниже пояса. Александр до конца раунда несколько раз мощно ударил по оппоненту, ответив за тот поступок.

В шестом раунде чемпион продолжил развивать свой успех, проведя успешные атаки. Дюбуа пытался огрызаться, но получалось плохо.

Фото: REUTERS

В конце восьмого раунда Усик провел серию успешных ударов, в результате которого Дюбуа встал на колено. Британцу повезло, что нокдаун был в последние секунды раунда, после которых он восстановился.

В девятом раунде украинец продолжил бить Даниэля, отправив того во второй нокдаун. В результате рефери отчитал десять секунд, за которые Дюбуа не сумел подняться.

Усик сумел защитить чемпионские пояса, добыв победу техническим нокаутом.

Фото: REUTERS

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