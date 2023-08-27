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Неадекватная «ябатька» раскрыла «заговор» в телекомпании «Мир»

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  • 27.08.2023, 8:46
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Неадекватная «ябатька» раскрыла «заговор» в телекомпании «Мир»

Художнице-лукашистке помогла доносчица из Гродно.

Белорусская художница-«ябатька» Светлана Жигимонт, получившая известность после того, как нарисовала полотно, посвященное Александру Лукашенко, обнаружила в рекламе телерадиокомпании «Мир» пропаганду сатанизма и «украинского трезубца». Своими наблюдениями женщина поделилась в персональном телеграм-канале.

«Ох…ть! Один комментатор у Кролика, посмотрев на рекламу Телерадиокомпании «Мир», написал такой комментарий: «А вообще, весь демонстрируемый ею образ: рисованные распростертые крылья, скрещенные внизу ноги, руки, выставленные в виде рогов, со знаком трех шестерок – легко узнается». Я сначала подумала, что человек впал в конспирологию, но ради интереса загуглила, как выглядит жест рукой, означающий три шестерки. Оказалось и правда, это именно тот жест, который демонстрирует баба на фотографии. Как это понимать? Еще ее поза полностью соответствует украинскому тризубу по чистой случайности. Но фиг с ним с тризубом, от балды просто так сложить пальцы в такую фигуру невозможно», – заявила Светлана Жигимонт.

На рассуждения страстной поклонницы Лукашенко, возможно, публика и не обратила бы внимания, если бы не ее подруга из Гродно Ольга Бондарева.

Та своим делом жизни сделала публичные доносы, на которые вынуждены реагировать чиновники всех уровней.

Главной мишенью пророссийская доносчица Бондарева избрала все, что связано с белорусской культурой, языком и национальными символами.

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