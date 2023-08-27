Зачем же вам, Маша, такая земля?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 27.08.2023, 9:15
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С чудачками из «гнезда Лаврова» не соскучишься.
С мидовскими чудаками и чудачками не соскучишься. Любители орать в колодец, слыша в ответ только эхо своего голоса, не унимаются.
Озабоченная фронтвумен МИД России Мария Захарова заявила: «Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю».
Мы, вообще-то считали, что «негодная для жизни земля» - это следствие, например, минирования. Украина уже превратилась в самую заминированную страну в мире.
С другой стороны, если по словам Захаровой, Украина это – «негодная для жизни земля», так что же тогда там делать? Давайте домой – в рай, созданный великим геополитиком, куда-нибудь в районы открытых угольных разработок или в города, отравленные дымом промышленных предприятий. Переселяйтесь, Захарова.
Телеграм-канал «СерпомПо»