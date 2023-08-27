Как мгновенно избавиться от ос: сенсационный трюк 27.08.2023, 9:23

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Простой и действенный способ легко очистит дом от незваных гостей.

Владельцы частных домов могут столкнуться с такой неприятной проблемой, как осы или шершни. Насекомые обустраивают свои гнезда под крышей дома или в других труднодоступных местах.

Блогер Джоана Васкес опубликовала видео в социальной сети TikTok, где показала, как легко избавиться от ос. Для этого понадобится бензин и пластиковая бутылка или другая емкость.

Для начала срежьте верхнюю часть бутылки, затем наполните ее наполовину бензином. Осторожно поднесите тару с жидкостью до скопления насекомых и прижмите к потолку, чтобы они не смогли вылететь.

Осы мгновенно задохнутся от паров бензина и упадут в емкость. Этот простой и действенный способ легко очистит ваш дом от незваных гостей.

Однако, если вас укусила оса или шершень, то необходимо немедленно действовать. Тщательно промойте кожу мыльной водой и смажьте антисептиком, йодом или спиртом.

Затем приложите холодный компресс или лед. Также можно приготовить солевой раствор. Для этого размешайте одну чайную ложку соды или соли в стакане воды, смочите чистую салфетку и приложите к больному месту.

Не забудьте принять антигистаминное средство, независимо от того, аллергик вы или нет. Но если у вас проявилась сильная аллергическая реакция или насекомое ужалило в лицо или рот, то необходимо немедленно обратиться к врачу.