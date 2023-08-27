Умер известный российский режиссер Глеб Панфилов 27.08.2023, 9:28

1,572

Он был мужем актрисы Инны Чуриковой.

На 90-м году скончался известный российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов, сообщает ТАСС.

Панфилову было 89 лет. Еще 11 мая его госпитализировали в реанимацию с инсультом, а потом он находился в Институте имени Склифософского.

— Он долго боролся за жизнь, он — свободолюбивый, человек, который любил жизнь. Врачи делали для него все невозможное, но болезнь победила, — заявил РИА «Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Среди его работ в кино — фильмы «В огне брода нет», «Прошу слова», «Начало», «Тема», «Валентина», телесериал «В круге первом» по произведению Александра Солженицына. Его супруга, актриса Инна Чурикова, скончалась на 80-м году жизни в январе 2023 года.

— Безусловно, он «создал» Инну Михайловну Чурикову, подарил нам великую актрису и раскрыл ее талант. Благодаря его таланту и она раскрылась. Было чудом, что они есть, — сказал Варшавер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».