На Минском море заметили необычный водный «девайс» 3 27.08.2023, 9:38

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Полчаса катаний на нем стоят больше 100 рублей.

Лето — прекрасная пора для экспериментов, особенно если дело касается активного отдыха, пишет onliner.by.

Для начала журналисты на Цнянке затестили сапборды, а уже на исходе августа испытали на себе, что такое электрофойл, и узнали, сколько стоит такое изобретение, где на нем покататься и по каким ценам. Спойлер: управлять этой штукой новичку было весьма непросто.

Подводные крылья и эффект полета

Если сапбордами удивить кого-то уже тяжело, то электрическая доска с подводным крылом и пропеллером — штука новая и в Беларуси пока особо не распространенная, хотя с богатой историей.

Подводные крылья, которые позволяют суднам развивать солидную скорость, разработали еще в позапрошлом веке, а позже массово начали использовать для военных целей и пассажирских перевозок. Активный отдых и спорт тоже в стороне не стояли, и в 1960-х крыло стали внедрять в различные водные дисциплины от лыж до серфинга. Так и появился гидрофойл, состоящий из доски, ножки-мачты и крыла. Фишка этого девайса в том, что при разгоне ты взмываешь и ощущаешь, будто летишь над водной гладью. Смотрите, как эффектно это выглядит.

Однако это еще не все. Нашлись умельцы, придумавшие электрофойл — доску, скорость которой можно регулировать вручную, через пульт управления. Такой гаджет может разгоняться до 45 км/ч и весьма вынослив — при активном использовании аккумулятор держится до 2 часов. Именно этот девайс мы и отправились тестить на Минское море.

А когда электрофойл появился в Беларуси?

Спот «На волне», расположенный на территории Центра парусного спорта, — пока единственная площадка, где в Беларуси культивируют электрофойл.

— У нас это устройство появилось в 2022-м, хотя за рубежом его не первый год активно используют для отдыха, — рассказывает совладелец спота Дмитрий. — Смысл совершенно прост: крыло-фойл за счет гидродинамики поднимает доску над водой. Что из себя она представляет? Доска, нога-мачта, к которой крепится крыло, конструкция с двигателем и винт. Все.

Кататься на такой доске можно в любую погоду. И если у человека есть неплохой опыт, то на нем даже можно немножко посерфить по волнам, но новичкам, конечно, проще по спокойной воде и прочувствовать давление.

Электрофойл — удовольствие не из дешевых. Из-за дорогостоящих компонентов ценник даже на скромную базовую китайскую модель достигает 15 тыс. рублей. 30-минутное занятие вечером буднего дня в споте «На волне» обойдется в 140 рублей, в выходной — 160 р. Недешево, но у Дмитрия на это есть рациональное объяснение:

— У любого оборудования, сопряженного с водой, большой износ. А в электрофойле, кроме прочего, есть двигатель и винт, и этот самый винт легко ломается. Но несмотря на цену, услуга у нас востребована среди молодежи, и люди к нам приходят достаточно активно. Особенно в хорошую погоду.

Понятно. А как на нем кататься?

Говорят, со старта может поехать едва ли не каждый более-менее подготовленный человек. При этом Дмитрий уточняет, что некоторым на «поехать» может понадобится и несколько тренировок. Но для этого необходимо выполнить несколько правил.

Начнем с раздевалки. Для начала вас облачат в плотный гидрокостюм, спасательный жилет и на голову наденут шлем. Тут напрашивается вопрос: зачем? Ответ следующий. Доска сама по себе хоть и не опасная, но подводные механизмы выполнены либо из алюминия, либо из карбона, и гипотетически о них можно пораниться. «Наши электрофойлы безопасные, качественные, винт специально закрыт пластиковой коробкой. За все время ни одной травмы у наших гостей не было, но безопасность все равно превыше всего, и мы обязательно выдаем шлем», — добавляет собеседник.

На руку с помощью шнурка крепят пульт, на нем всего лишь несколько кнопок. Левой механизм разблокируется, и в дальнейшем через «плюс» и «минус» можно увеличить либо уменьшать скорость. Главное — во время движения не убирать руку с «газа» на рукоятке, иначе доска просто остановится. Ослаблять хват следует лишь тогда, когда падаешь в воду.

Дальше с электрофойлом (крыло должно быть кверху) нужно зайти в воду по грудь, перевернуть доску и лечь на нее так, чтобы руки, согнутые в локтях, лежали на поверхности доски. Вот так, как делает Дмитрий.

После этого следует нажать газ, и вы поедете в положении лежа. Дальше, чтобы встать на колени, скорость нужно увеличить и, опираясь на руки, подняться.

И только тогда мы встаем на ноги, при этом вновь увеличив скорость. Ехать на электрофойле нужно боком. Трястись, постоянно двигаться вперед и назад на нем не стоит. Управлять доской следует с помощью легкого балансирования корпусом тела. «Наклоняться на фойле нельзя — это главная ошибка. Согнувшись, можно поскользнуться и упасть на доску. Спина всегда должна быть ровная, и повороты делаются за счет сгибаний колен либо давлением таза на пятки. Так, как в сноуборде», — объясняет Дмитрий.

Удалось покататься?

На словах было все понятно, и я, толкая электрофойл, зашел с ним по плечи в воду. И вот тут для меня началось самое интересное. С первых попыток я никак не мог забраться на доску, а как только получилось, сразу шлепнулся в воду. Происходящее напоминало больше не катание на электрофойле, а попытки на него взобраться, и я, если честно, даже не мог подумать, что уже на этом этапе возникнут вопросы.

Через мегафон с берега мне отчетливо объяснили, что проблема в равновесии. С пятого раза я все-таки взобрался на электрофойл и лежа начал путешествовать по гавани Центра парусного спорта. Поворачивал, немного надавливая на боковины доски. Передо мной проплывали яхты, вдалеке девчонки в тельняшках в кафе под крики чаек праздновали корпоратив, два мужика ловили рыбу, и я подумал, что вот просто так покататься на доске — тоже неплохо. Но цель была все-таки другая, и как только я попытался встать на колени, сразу же полетел в воду.

Все мои последующие попытки заканчивались фиаско, и эмоции от этого можно легко прочитать по фотографиям ниже. Я то заваливался на бок, то неправильно лежал и толком никак не мог обуздать этот электрофойл, делая кучу ошибок.

У берега мне посоветовали чуть иначе держать руки, и это помогло. Вскоре впервые за полчаса я оказался на коленях, однако вновь упал в воду. Увы, но подняться на ноги на доске мне так и не удалось. Зато нагрузку на руки, которыми постоянно подтягивал к себе доску, ощутил серьезную.

Покинуть спот, не увидев, как правильно катаются на электрофойле, я не мог. И инструктор Ростислав показал, как это должно выглядеть в идеале.

И каков результат?

Как мне объяснили ребята, в том, что с первой попытки нормально не прокатился, ничего страшного. Во-первых, многие взбираются со второй тренировки, а во-вторых, с электрофойлом проще как раз таки тем, у кого уже есть неплохой опыт на сапборде либо в сноуборде. У меня, увы, ничего подобного не было, и я приехал полностью неподготовленным. При этом я опробовал новый девайс и как-то на нем даже покатался.

Стоит ли попробовать такую штуку? Вполне. Особенно тем, у кого уже есть опыт в водных видах спорта, кто кайфует от подобных активностей. А что касается покупки, то стоит реально чересчур дорого, и, как считает Дмитрий, покупать электрофойл себе домой смысла нет: путешествовать с ним сложно, да и весит он прилично — 35 кг. А вот раз или два в месяц покататься на Минском море — в самый раз. Тем более у «На волне» есть достаточно плотные гидрокостюмы, позволяющие плавать даже в холодной воде. Работать спот планирует до середины или конца сентября.

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