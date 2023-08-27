«Лягут все»: Украина готовит разгром оккупантов под Купянском особым оружием 1 27.08.2023, 9:44

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Полковник ВСУ рассказал о «западне» для 100-тысячной российской группировки.

Российские оккупанты едва ли не год топчутся на одном месте на Купянском направлении. Если же они попытаются снова активизировать там наступление, то ВСУ будут умело их уничтожать.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Он подчеркнул, что на Купянском направлении враг несет существенные потери в личном составе и технике.

Полковник запаса ВСУ напомнил, что всего на Купянское направление Россия стянула более 100 тысяч своих военных.

«То есть лягут все», – сказал Свитан.

Он пояснил, что Купянск – ближайший населенный пункт от российских Валуек. Расстояние между ними до 100 километров, которое можно преодолеть примерно за полтора часа езды. Этот путь удобен для поставки техники и вооружения.

Поэтому враг использует данное направление, чтобы попытаться связать украинские стратегические резервы, растянуть линию фронта, чтобы не дать силам обороны Украины выйти на Азовское побережье.

Свитан предполагает, что россияне будут бороться за Купянск до осенних дождей. Для них важен Купянск-Узловой, являющийся железнодорожной сортировочной станцией, откуда идут несколько ветвей практически во все стороны.

По его словам, эта вражеская группировка находится в районе Луганского направления с января 2023 года. А движение там началось примерно за месяц до дождей. Наши силы и средства держат россиян на дальности 7 – 8 километров от Купянска.

«Они (россияне – ред.) так и стоят, никуда толком и не продвинулись», – подчеркнул полковник запаса.

Он уточнил, что на такой дальности оккупанты стоят почти год в этом районе. Там перепад высот в пользу ВСУ и хороший украинский укрепрайон. И враг несет существенные потери в личном составе и технике.

Свитан добавил, что оккупанты поднимаются в поля и двигаются по открытой местности, где ВСУ их успевают достать. При этом украинским военным хорошо помогают кассетные боеприпасы.

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