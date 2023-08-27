«Здесь надо не на проценты, а в разы повышать» 8 27.08.2023, 10:02

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Белорусский преподаватель рассказал, в каких условиях приходится работать «за копейки».

Повышение надбавки с 6 процентов до 21 процента от оклада предусмотрено постановлением Минобразования №265 от 15 августа 2023 года.

Согласно официальным данным, средняя зарплата в сфере образования за первое полугодие составила 1272,9 рубля (до вычета налогов и сборов). Средняя зарплата по стране — 1796,3 рубля.

Насколько существенна эта надбавка, «Филин» обсудил с бывшим политзаключенным, учителем математики и информатики Сергеем Ольшевским.

— Давайте посмотрим, какая нагрузка у сегодняшнего учителя. Он работает, минимум на полторы ставки, чтобы получать ту среднюю зарплату, которую заявляет министерство образования, — обращает внимание эксперт.

Та средняя зарплата, которая заявлена, на 40-60 процентов меньше, чем средняя по стране, и соответственно, повышай-не повышай, здесь надо не на проценты, а в разы повышать зарплату для учителей, чтобы она была достойной и хоть как-то соответствовала их загрузке.

Если бы власти с повышением зарплаты снизили загрузку учителей, чтобы они могли более эффективно работать, тогда я бы на эту новость обратил внимание, а то, что произошло сейчас, на самом деле никак не отразится ни на чем, потому что эта такая мера по поддержанию штанов.

Если учесть инфляцию и прочие экономические процессы, то это никак не повлияет ни на производительность учителей, ни на повышение, ни на снижение их зарплаты, ни на уменьшение их загрузки.

Все останется по-прежнему. Им, условно говоря, просто проиндексировали их зарплаты с учетом текущих тенденций по инфляции — и все, — заключает Сергей Ольшевский.

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