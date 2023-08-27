Опубликовано видео нокаута в бою Усик – Дюбуа 1 27.08.2023, 10:05

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Противник украинца использовал перед этим подлый прием.

Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Ключевое событие поединка произошло в 5-м отрезке, когда Дюбуа ударил нашего соотечественника между ног. После этого Усик стал более агрессивно атаковать и отправил оппонента в 8-м раунде нокдаун.

Даниэль попытался за перерыв между трехминутками прийти в себя, но времени ему не хватило.

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