«Был момент, когда не хватало денег даже на лак для ногтей» 2 27.08.2023, 10:16

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Как молодой паре удалось создать один из самых ярких брендов в Беларуси.

Лаконичность, свобода, индивидуальность — сегодня бренд RAWR узнаваем и любим широкой аудиторией (Instagram со 117 тысячами подписчиков — тому подтверждение). А ведь 10 лет назад все начиналось с того, что молодой супружеской паре не хватало денег… на лак для ногтей.

Как из безденежья, детской мечты и «узбекских болванок» для печати принтов со временем родился один из самых ярких и самобытных белорусских брендов — говорится в интервью smartpress.by с его создателями Анатолием и Анастасией Авдеевыми.

«Я вложил все, что мы заработали… А поставщик исчез»

— История нашего бренда началась около 10 лет назад, — рассказывает Анатолий. — Мы с супругой только поженились, финансовое положение было так себе: жили на съемной квартире, спали на надувном матрасе, из «накоплений», если это можно так назвать, были только деньги, подаренные на свадьбу.

Я работал по специальности — строителем. Доходы и так были небольшими, а тут еще и под сокращение попал.

И настал момент, который я очень хорошо запомнил: Настя захотела купить лак для ногтей, а я понял, что мы не можем себе это позволить. Наверное, эта ситуация оказалась поворотной, cтало ясно: надо что-то глобально менять.

А еще повлияла книга «Богатый папа, бедный папа» — я, признаюсь, в тот момент мало что из нее понял, но меня зацепила центральная мысль: надо придумать максимально недосягаемую цель — и просто начать двигаться к ней. Цель я нашел в своих детских мечтах — и решил воплощать их в реальность.

А мечтал Анатолий о том, чтобы одевать людей в красивую и стильную одежду. И у него, и у Анастасии мамы — швеи, которых легко было уговорить сшить что-то эдакое — интересное, непохожее на то, что лежит на прилавках магазинов. Почему бы теперь самим не создать «что-то эдакое» для большой аудитории?

— Я привлек своего друга, которому каким-то чудом удавалось откладывать деньги, и мы начали свое дело. Поначалу это, конечно, никакого отношения к слову «бренд» не имело. Мы перепродавали вещи, заказанные за рубежом, и печатали принты на футболках — с помощью текстильного принтера и узбекских болванок. Звучит ужасно, но получалось неплохо (cмеется).

Правда, скоро в этом формате ребятам стало тесно: захотелось придумывать новое, качественное, свое. Решающим «пинком» стала ошибка, которая стоила им 1,5 тысячи у.е. Сейчас не слишком значимая для бренда сумма, а тогда — все их накопления.

— Я искал поставщика хороших футболок и свитшотов и, как мне казалось, нашел отличное предложение: достойное качество, адекватная цена.

Я собрал все, что мы успели заработать, заказал партию товара по безналу… И все, поставщик исчез. Это было больно!

«Слоган, который нам самим очень близок: «Если не сейчас, то когда?»

Больно, зато продуктивно. Анатолий нашел знакомых на крупной швейной фабрике в родной Орше. Директор предприятия оказалась понимающей и современной, согласилась на сотрудничество. Так у ребят случился квантовый скачок в развитии: в их доступе появилась целая команда конструкторов, технологов и швей.

Собственное производство дало им возможность выпустить широкий ассортимент вещей, закрыть большое количество заказов и начать движение вперед уже в новом качестве.

— Изначально модели разрабатывала я (сейчас над этим работает дизайнер Ольга Свирская, — Прим.редакции), — рассказывает Анастасия. — Придумывала вещи, которые хотелось бы носить мне самой, то, чего я нигде не могла найти. Видимо, мои ожидания совпали с тем, чего хотел покупатель. Потому что вместе с новыми моделями к нам пришла и новая, женская аудитория… И стало ясно, что сам бренд, который задумывался как «мальчиковая» история, стоит переосмыслить.

В RAWR произошел ребрендинг. Идея, которая изначально была близка Анатолию — «произвести впечатление, но при этом остаться незамеченным» — никуда не делась, но обросла новыми смыслами.

— Раньше за нашим названием стояла расшифровка: «Одежда твоего я». Но эта история очень быстро показалась избитой и претенциозной. И мы переиграли: RAWR — right ambition wear (правильная одежда амбиций). Центральная мысль: наши амбиции, то, к чему мы стремимся, неразрывно связаны с самовыражением. А самовыражение — с нашим образом, с одеждой, которую мы выбираем каждый день. Отсюда слоган, который нам самим очень близок: «Если не сейчас, то когда?».

Создать концепцию не трудно, гораздо сложнее — пропитать ею то, что ты создаешь.

— Для этого мы разработали регламент по созданию одежды, отражающей наш бренд, — добавляет Анастасия. — Основная идея этого регламента, если коротко ее обозначить: небанальность. В каждой, даже самой базовой вещи, должно быть свежее решение, отличительная черта — например, деконструкция, ассиметрия.

Сегодня новые коллекции RAWR мы разрабатываем так: командой продумываем ассортиментную матрицу — вещи, которых нам не хватает, которые мы хотели бы создать. Ольга придумывает центральную идею дропа и, опираясь на нее и регламент, рисует эскизы. Мы отсматриваем их, если нужно — корректируем — и начинаем разработку сигнальных образцов.

«Мы купили несколько картин талантливых детей, а потом превратили их в принты на футболках»

У бренда есть вещи-бестселлеры с рекордными продажами, но у самих создателей RAWR любимчики другие.

— Мы рады, что людям так нравятся наши худи и свитшоты, но одежда, которой гордимся мы сами — это, к примеру, рубашка Stanton, юбка Touch, парка Dialogue и зимняя куртка Lagom. Вещи из коллекций, в которых есть индивидуальность.

Кстати, про индивидуальность. Трудно не заметить некоторое сходство между RAWR и еще одним известным белорусским брендом ZNWR — начиная с названия, заканчивая эстетикой вещей (кстати, любопытная деталь — дизайнер Ольга Свирская раньше работала с ZNWR).

А что об этом думает сам бренд, чувствует ли конкуренцию?

— Никогда не считали ZNWR конкурентами и, создавая вещи, ориентировались лишь на собственное видение, — комментирует Анастасия.

— Да и наши подходы к ведению бизнеса отличаются, — отмечает Анатолий. — ZNWR, очевидно, стремится в люкс, а мы стараемся быть ближе к широкой аудитории.

Возможно, поэтому RAWR удается создавать неожиданные и очень интересные коллаборации: сначала с брендом белорусской косметики Relouis (лимитированная коллекция рубашек с «зацелованным» воротом, к каждой из которых шла в подарок красная помада). Теперь — с арт-студией Wostrau.

— Мы все чаще стали задумываться о социальной функции нашего проекта. И поняли, что хотели бы помогать детям проявлять себя, реализовывать свои самые смелые амбиции. Сотрудничество с Wostrau — очередной шаг в этом направлении (бренд давно помогает благотворительному фонду «Дом ангела», — Прим.редакции).

Мы купили несколько картин талантливых детей, а потом превратили их в принты на футболках и лонгсливах. Особенно выстрелил принт с собачками — все уже разобрали.

Сегодня RAWR смело можно назвать одним из первопроходцев и долгожителей белорусской моды. Если учесть, с чего все начиналось, вопрос «как вам это удалось?» возникает сам собой.

— Думаю, секрет в этом случае никакой не секрет, — улыбается Анатолий. — Дело в том, что избитая фраза «клиентоориентированность» для нас не пустой звук.

Поначалу мы с Настей сами создавали изделия, носили посылки на почту, лично общались с покупателями… И для меня всегда было честью, что человек сделал этот выбор. Мне хотелось, чтобы он почувствовал, что о нем позаботились, чтобы эта одежда действительно помогла ему проявить себя.

Сейчас мы занимаемся другими вещами и, к сожалению, общения с клиентами стало меньше, но мы не теряем эту связь: знаем, кто наш покупатель, и что ему нужно.

Еще год назад бренд анонсировал серьезные цели: вырасти до ежемесячной прибыли в 250 тысяч рублей, освоить рынки СНГ и начать продавать одежду в Европе… Жизнь внесла корректировки.

— Как и для большинства компаний, для нас этот год был не про расширение, а про сохранение того, что есть. Рады, что нам это удалось, несмотря на внешние обстоятельства и ошибки, которые сделали мы сами.

Например, связались с недобросовестным подрядчиком, который запорол партию джинсов себестоимостью более 40 тысяч у.е. Зато получили бесценный опыт размещения заказов на аутсорсе (улыбается).

А еще посотрудничали с блогерами-миллионниками и на практике выяснили, что это не работает (у них столько рекламы, что аудитории это уже приелось)... Зато поняли, что нам нужно — и сейчас ищем небольших блогеров, с которыми у нас совпадают ценности.

Здорово обновили сайт, научились качественно работать с контекстной рекламой, сделали серьезный рывок на Wildberries… Так что, к своим целям мы точно придем — просто в том ритме, который нам подходит.

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