Кремлевская вендетта 2 Владимир Фесенко, «Апостроф»

27.08.2023, 10:22

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За что поплатился Пригожин?

Российский президент Владимир Путин буквально через сутки с момента крушения в Тверской области самолета, на борту которого находился главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, высказался об инциденте. Из его слов следовало, что бунтующего «повара» больше нет в живых. Вполне очевидно, что главарь «Вагнера» наказан за бунт против Кремля. Кто именно и как устранил его, пока неясно, но в любом случае без санкции Путина кремлевские спецслужбы, спецназ минобороны РФ или иные структуры не пошли бы на столь серьезную операцию. Кремлевский диктатор напрямую или опосредованно через «третьи руки» отомстил за унизительный для него бунт, в ходе которого ему пришлось прятаться в бункере, а российской верхушке – трусливо бежать из Москвы.

Владимир Путин, общаясь со своим ставленником на оккупированной части Донбасса Денисом Пушилиным, как бы невзначай вспомнил об Евгении Пригожине и его «непростой судьбе».

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных – и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом», – цитировали Владимира Путина кремлевские пропагандисты.

Одним только этим заявлением он подтвердил, что Евгения Пригожина больше нет в живых. Версии о том, что вместо хозяина «Вагнера» погиб его двойник или, что имела место инсценировка самого Пригожина, имеют право на существование, но сейчас это выглядит полной конспирологией.

Совершенно неважно, погиб ли Пригожин в ходе авиакатастрофы или его нейтрализовали в другой месте, а крушение самолета было использовано в качестве публичного прикрытия и операции по заметанию следов. Равно как второстепенной технической подробностью можно считать, в результате чего борт потерпел крушение – попадание ракеты земля-воздух или взрывное устройство, как утверждают некоторые представители западных разведок.

Важен сам факт – Путин относительно оперативно отреагировал на инцидент, рассказал о «непростой судьбе» главаря боевиков и его ошибках, высказал «соболезнования» родственникам погибших. Если коротко резюмировать слова российского диктатора, то посыл прозвучал такой: Пригожин был талантливым, умным, но и он совершил серьезную ошибку и теперь мертв.

Понятно, что под «серьезными ошибками» имелся в виду, прежде всего бунт, который Пригожин устроил ровно два месяца назад. Его самолет разбился вечером 23 августа, а 23 июня начался мятеж «Вагнера», заявившего тогда, что Шойгу и Герасимов дали команду ударить по тыловым лагерям наемников.

В том числе и этот символизм с датами, который был одной из визитных карточек кремлевских внесудебных расправ, склонял многих наблюдателей к версии №1 – гибель Пригожина была напрямую связана с местью Путина. Никто прежде так публично не унижал кремлевского диктатора и не стали под сомнение его способность контролировать ситуацию. Тут же стоит напомнить известное изречение самого Путина, что с врагами договариваются, а предателей – убивают.

«Если говорить о предателях, это люди, которые были вместе с тобой в команде, а потом неожиданно ударили тебе в спину. Вот к ним у меня никакой пощады никакого сожаления», – говорил несколько лет назад Владимир Путин.

С точки зрения кремлевского диктатора, бунт Пригожина был именно жесточайшим предательством, за которое не может быть никакой пощады.

Была также и версия №2 – за ликвидацией Пригожина стояли Шойгу и Герасимов, которым «повар» успел серьезно насолить. Но и такой вариант был бы возможно исключительно при согласии или с санкции Путина. Крайне сомнительно, что российский министр обороны и начальник генштаба РФ могли бы без согласования пойти на такую операцию.

Почему был выбран именно такой криминальный вариант мести, а не публичное задержание, следствие и суд? Путин боится публичной огласки. Официальное расследование, судебный процесс – это гарантированная шумиха в СМИ с публикацией опасных или просто ненужных подробностей. Так же неясно, как бы себя в такой ситуации повели бы боевики «Вагнера». Путин опасается открыто конфликтовать с теми, у кого есть силовой или политический ресурс.

Даже репрессии против террориста Игоря Гиркина, у которого нет своей ЧВК, раскручивались постепенно. В Кремле после каждого шага анализировали ситуацию, не исключая возможных резких действий со стороны фанатов указанного персонажа.

Вариант с авиакатастрофой удобен в силу многих причин, когда можно списать не только на «террористический акт» неких сил, но и просто на банальную неисправность.

Итак, месть свершилась. Смог ли Путин смыть с себя позор собственной трусости, когда он 23-24 июня сбежал из Москвы в один из своих бункеров? Нет, эта история будет лежать тенью на его политическом образе еще очень долго.

Сейчас всем российским элитам и потенциальным «бунтарям» послан явный сигнал, что никто не избежит наказания, так как Путин никогда не прощает «предательств». Населению РФ покажут очередную пропагандистскую картинку о наведении порядка и стабильности. Рядовые сторонники Путина в такое поверят, но верхушка – лишь еще сильнее будет бояться за свое будущее.

Животный страх перед диктатором – это обоюдоострое оружие. Советская верхушка, высшие партийные чины до дрожи в коленях боялись Иосифа Сталина, но когда он постарел и всерьез ослаб физически, согласно одной из версий, его близкое окружение нашло способ и ускорило кончину коммунистического диктатора.

Никто не гарантирует Путину, что, когда он начнет дряхлеть или демонстрировать иные признаки слабости, кто-то в Кремле не решится на кардинальные действия в его адрес именно в силу указанного страха. Бунт Пригожина подавлен, сам «повар» мертв, но последствия его мятежа так и останутся болезненным шрамом на политической и государственной биографии Путина.

Владимир Фесенко, «Апостроф»

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