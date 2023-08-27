Жара до +32°C: какая погода будет в Беларуси на следующей неделе 27.08.2023, 10:26

1,800

Синоптики дали прогноз на конец августа и начало сентября.

Август оказался самым горячим из всех летних месяцев и порадовал теплой, а местами и жаркой, погодой. Но на исходе лета и в начале осени тепло уходить не собирается: средняя температура будет опережать климатическую норму на +3… +6°C, хотя без дождей и гроз не обойдется. Синоптик Дмитрий Рябов поделился прогнозом погоды на неделю с 28 августа по 3 сентября.

В начале недели Беларусь будет в зоне влияния области высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут влажные, контрастные атмосферные фронты с запада. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 80%. Ветер южной четверти, умеренный. Ночью +14… +19°C, днем в понедельник воздух прогреется от +26°C до +32°C, во вторник +27… +32°C.

В середине недели за ситуацию в атмосфере станет отвечать очередной влажный атмосферный фронт. Будет переменная облачность, сохранится большая вероятность кратковременных дождей, наиболее интенсивные по западной половине Беларуси. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью в среду ожидается +10… +16°C, днем столбики термометров будут на отметках +24… +30°C.

В начале второй половины недели скажется влияние области высокого атмосферного давления и более прохладный воздух с Балтийского моря. В такой ситуации ожидается переменная облачность. В четверг местами возможны небольшие короткие дожди. Ночью будет +11… +17°C, днем +19… +24°C.

А вот в пятницу, первого сентября, прогнозируется умеренно теплая и в большинстве районов сухая погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Утро будет прохладным, +12… +17°C. Однако к середине дня Знаний столбики термометров уверенно поползут вверх. Ожидается до +23°C.

Прогноз на первые выходные осени пока предварительный, но вполне вероятно, что на погоду станет оказывать влияние обширный погожий, теплый антициклон. Двигаясь с запада, он принесет переменную облачность без существенных осадков. Влажность до 50%. Под утро ожидаются слабые туманы, видимость до километра. Ветер восточной четверти, умеренный. Ночью будет +10… +16°C. Днем в субботу от +14… +21°C, в воскресенье +18… +22°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».