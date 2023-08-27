Буданов рассказал, что ждет российского генерала Суровикина 1 27.08.2023, 10:33

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Его сделают «крайним» в неожиданном деле.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что бывшего командующего ВКС России генерала Сергея Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.

Об этом он рассказал в интервью для «Радио Свобода».

«Даже формально, в любом случае, он будет крайним во всех эпизодах атак по Москве. Там система работает не так, как у нас. У них кто-то должен быть крайним», — сказал Буданов.

Начальник ГУР МО добавил, что поскольку Суровикин является командующим Воздушных сил страны-агрессора, то это «его зона ответственности». Поэтому, по мнению Буданова, «так или иначе его должны были убрать».

На вопрос журналистки о судьбе многих генералов, которые были лишены своих должностей, руководитель военной разведки напомнил, что многие из генералов Генштаба ВС РФ были против военного вторжения в Украину. Среди них был и Суровикин.

«Вы, наверное, слышали от нас (ГУР — ред), что многие (из генералов Генштаба армии страны-агрессора — ред) были против. […] Кстати, Суровикин так же выступал против», — резюмировал Буданов.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что он знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

23 августа российское пропагандистское РИА «Новости» сообщило, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами вместо генерала Сергея Суровикина назначили его заместителя Виктора Афзалова.

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