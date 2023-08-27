Кремль вылетает в трубу Альфред Кох

27.08.2023, 10:49

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Украина нанесла удар по способности Путина продолжать войну.

Прошел один год и сто восемьдесят три дня войны. Сегодняшние карты ISW отличаются от вчерашних только одним: на них совершенно отчетливо видно, что на Мелитопольском направлении ВСУ активно продвигаются на юг, и уже вышли на линию Новопрокоповка - Вербовое, аккурат между этими двумя населенными пунктами.

Это означает, что до Токмака осталось максимум 20 км по прямой. И не сегодня - завтра ВСУ смогут установить над этим важным логистическим (прежде всего - железнодорожным) центром россиян полноценный огневой контроль.

Что из этого следует, вы знаете не хуже меня: снабжение всеми необходимыми для ведения боевых действий грузами у российской группировки на юге Украины резко осложнится. Что негативно скажется на ее боеспособности.

Тут, кстати, пришла еще одна важная новость. Bloomberg третьего дня сообщил, что экспорт российской нефти по Черному морю оказался практически парализован после того, как морские дроны нанесли удар по российским кораблям (один из них получил тяжелые повреждения недалеко от Новороссийска).

По данным информационного агентства, в течение последней недели (с 14 по 20 августа) из Новороссийска вышел всего один нефтяной танкер, а объемы экспорта по этому направлению снизились до 100 тысяч баррелей в сутки. Это минимум с момента начала вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Для сравнения: в первую неделю августа из Новороссийска вышли пять судов. Более того, общий объем экспортируемой нефти из Новороссийска, например, в июне находился на уровне 600–800 тысяч баррелей в сутки. Теперь же он составляет не больше 100 тысяч баррелей в сутки.

Помимо этого, проблемой для России стали трудности со страховыми компаниями, которые ввели для российских кораблей в акватории Черного моря дополнительную плату за военные риски, пишет Reuters. Сейчас застраховать танкер с российской нефтью стоит $1 млн - на 20% дороже, чем до атак.

Таким образом атака Украины нанесла серьезный удар по экономическим основам российского экспорта, а значит и доходам бюджета и, следовательно, возможностям Путина финансировать войну.

Я знаю, что российские пропагандисты объясняют резкое сокращение экспорта нефти тем, что такое сокращение было выполнением обязательства России в рамках ОПЕК+. Но это хорошая мина при плохой игре: они его сокращают потому, что не могут экспортировать, а не потому, что не хотят.

Раньше Россия к этим обязательствам относилась философски и легко наращивала экспорт, даже обязуясь его снизить. Откуда вдруг теперь возникла такая дотошность в их исполнении? И почему все снижение экспорта было сделано за счет только черноморских портов РФ? Не иначе украинские дроны научили Россию исполнять взятые на себя обязательства.

Еще одним свидетельством того, что проблемы России связаны именно с украинскими дронами является то, что стоимость страховки выросла только на танкеры с российской нефтью. Страховка танкеров с казахской нефтью из того же Новороссийска осталась прежней. И это уже не объяснить «плановым снижением экспорта в рамках обязательств ОПЕК+».

Короче, надо продолжать этот жесткий курс с симметричной блокадой российских портов и не идти ни на какие уступки. Рано или поздно Кремль либо разблокирует зерновую сделку, либо вылетит в финансовую трубу. Оба варианта мне нравятся. Честно говорят - второй мне нравится даже больше.

В конце концов существуют пусть и не оптимальные, но приемлемые варианты других путей экспорта украинского зерна. А вот адекватно заменить черноморский экспорт нефти Россия не в состоянии. Ее портовая инфраструктура на других направлениях не имеет достаточных резервов, чтобы перенять такие объемы.

Так что сколько веревочке не виться, а конец известен: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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