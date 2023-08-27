В России решили посмертно потроллить Пригожина? 2 27.08.2023, 11:06

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Вдоль дорог появились билборды со странным намеком.

После гибели Евгения Пригожина в России начали массово убирать билборлы ЧВК «Вагнер». Их заменили комической рекламой контракта с ВС РФ.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ, вдоль Дороги Жизни на Всеволожск вместо рекламы «Вагнер», теперь появились билборды Минобороны РФ с неоднозначным текстом.

«Подпиши контракт, получи бесплатно участок под Питером», - написано на новых билбордах.

Как отмечает проект, «звучит очень двусмысленно, особенно когда размер участка не сообщается».

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры «Вагнера».

К гибели главаря «Вагнера» Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

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