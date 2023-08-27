Стало известно, где на Западе прячутся дети Соловьева и певцов-путинистов 27.08.2023, 11:19

«Звездные отпрыски» не спешат возвращаться в Россию.

Пропутинские артисты и ярые пропагандисты, несущие в массы «русский мир» и критикующие «загнивающий Запад», нередко молчат о своих детях. Что не удивительно, ведь своих наследников за деньги Кремля они уже давно отправили учиться и жить в столь ненавистные «недружественные страны».

Выполняя методику диктаторского правительства, они обеспечивают своим детям люксовую жизнь за границей, хотя и пытаются это скрыть.

Сайт obozrevatel.com рассказал, где прячутся наследники топ-«патриотов» РФ.

Сын Таисии Повалий

40-летний сын предательницы Украины Таисии Повалий осудил войну, развязанную Россией, но не разорвал связь с матерью, которую Кремль использует для пропаганды «братских», народов и продолжает делать противоречивые заявления. Он не решился остаться в охваченном войной государстве, но и к матери ехать не захотел. Вместо этого наследник предательницы украинского народа с семьей спрятался в Испании, где продолжил заниматься музыкой.

Сын Валерии

Российская эстрадная певица Валерия, не осудившая войну и заверившая, что останется жить в своей стране-террористке, не желает такого же жалкого существования своему старшему сыну Артемию. 29-летний россиянин родился в Москве, а учиться уехал элитный музыкальный колледж в США, после чего перебрался доучиваться в Швейцарию. Там музыкант и остался, работая во славу «загнивающего Запада» и лейбла The Hana Road Music Group, а не родной страны.

Сын Газманова

Приемный сын пропутинского певца Олега Газманова Филипп развлекается в Монако, пока его названный папа пропагандирует «русский мир» на концертах в оккупированных украинских городах. 25-летний парень скрывает, что имеет связь с Россией. Он часто ездит в Дубай и другие курорты, а в РФ появляется крайне редко. Что не удивительно, ведь профессия модели за рубежом более востребована, чем среди российских компаний.

Сын Соловьева

О своих детях Владимир Соловьев рассказывает редко, ведь безумные фантазии о «нацистах в Киеве» гораздо интереснее россиянам, чем личная жизнь топ-пропагандистов. Однако вечно местонахождение 21-летнего наследника фанат Путина скрывать не смог. Журналист Джейсон Джей Смарт рассекретил, что младший сын Соловьева уже много лет наслаждается жизнью в Великобритании. Там он не только учится, но и зарабатывает на жизнь позированием перед камерой с длинными ногтями и макияжем.

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