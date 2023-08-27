«Придумал гениальную идею для бизнеса и собрал деньги с родственников» 27.08.2023, 11:28

История белоруской семейной пары, которая создала Coffee Embassy.

Открыть свой бизнес — это мечта многих, но реализовать ее не так просто, как кажется на первый взгляд. Герой этой статьи много лет проработал в логистической сфере, занимался продажами, но последние 5 лет «горит» кофейной сферой: открыл 4 кофейни, занимается производством десертов и обжаркой кофе, а теперь задумался о продаже франшизы. Однако на пути к успеху было немало трудностей. О развитии проекта и планах на будущее «Про бизнес» поговорил с владельцем сети кофеен Coffee Embassy Александром Тихоновичем.

«Хочу что-то свое»

— До сих пор не нашел для себя определенного ответа, откуда возникла идея открыть кофейню. Наверное, все можно свести к желанию развивать что-то свое и атмосфере завтраков, которую я очень люблю.

Учился я на экономиста-менеджера, а затем стажировался в нескольких логистических компаниях. На первом месте работы я продолжал учиться, и у меня сложилось понимание теоретических основ бизнеса. Начал я с менеджера по продажам, стал ведущим менеджером, руководителем группы, и в конце концов — руководителем небольшого отдела. Еще был опыт работы внутренним тренером по продажам в компании и самостоятельным консультантом по продажам.

А потом возникла идея открыть кофе-точку. Я около полугода ходил по разным торговым центрам и разным организациям. Мне отказали в размещении раз семьсот: даже ТЦ с автозапчастями и все университеты. Может, боялись конкуренции со своими кафе… Кого-то, возможно, отпугивало то, что я собирался открывать свою первую кофе-точку и не имел никакого опыта в этом.

Когда стало понятно, что открыть кофе-точку — тот еще квест, я придумал другую «гениальную» идею для бизнеса. Тогда как раз произошла деноминация и ввели монеты. Решил, что нужно продавать монетницы. В итоге затраты — около $ 5 тысяч, а продажи — примерно на $ 3 тысячи.

Вложили все деньги в кафе

Когда стало понятно, что и этот бизнес не идет, вместе с женой стали задумываться о кофейне. Я достал все накопления, которые у меня были, взял кредит, заложил свою машину, одолжил денег у кого только можно — так набралось $ 55 тысяч. На эти деньги в апреле 2019 года мы открыли свою первую кофейню в центре Минска, на Захарова.

Началось с того, что мы долго искали помещение, а как это делать, вообще не знали. В итоге заплатили людям, которые помогали с поиском, около 2500 евро.

В этом здании когда-то было посольство ЮАР, и во время креатива названия будущего кафе всем понравилась комбинация слов «Coffee Embassy» — «Кофейное посольство».

Мы проверили, что такого названия в Минске и вообще в Беларуси нет.

Помещение было размером 51 «квадрат» по космической ставке 42 евро за метр. Все знакомые крутили пальцем у виска, что мы на такое соглашаемся — это же около 2 тысяч евро в месяц за аренду, к тому же оплатить нужно за месяц вперед. Хорошо, что нам дали небольшие арендные каникулы — и мы начали ремонт.

Открыться за 65 дней

Я тогда придумал фишку, которая сейчас достаточно часто используется — запустить онлайн-шоу «Как открыть кофейню за 65 дней». Мы с женой снимали, как я ходил по инстанциям, как брал кредиты, и все это выкладывали в Instagram. Кстати, мы почти вписались в срок — сделали ремонт за 67 дней, следующие залы открывали дольше.

Путем «теории пяти рукопожатий» стали знакомиться с людьми, многие из которых до сих пор с нами в команде (в частности, электрики). После того, как сделали дизайн помещения, узнали, что до этого нужна была консультация технолога по поводу логики размещения оборудования, функциональности коммуникаций, пожарной сигнализации, электрики, сантехники, вентиляции. Пришлось кое-что переделывать заново.

Помню, как сам ездил в Москву на поезде за итальянской кофемашиной — там ее можно было купить на пару тысяч долларов дешевле: примерно за $ 4 тысячи. Ее при мне упаковали и я отправил ее в Минск почтой. Еще как-то ездил забирал из Москвы наборы кофейных чашек.

Чтобы понимать, чем именно мы будем поить наших гостей, я сам сходил на обучение бариста, узнал про сенсорику, про вкусы, про способы заваривания — какие-то основы. Много информации приобретал «на ходу»: там — у обжарщика спросил, здесь — прочитал. По сути, у меня было практическое экспресс-обучение.

После ремонта я стал проводить собеседования и собирать команду — сначала это были 4 бариста, они работали посменно 2 дня через 2 и делали в кофейне все.

Весь наш бизнес, если разобраться, основан на достаточно большом риске и интуитивных, а где-то волевых решениях.

Но с момента открытия я больше не вкладывал в кофейню — она стала приносить операционную прибыль с первого месяца.

«Строили бизнес вместе с женой»

Вся начальная работа по открытию бизнеса велась вдвоем с женой Татьяной — вместе мы ходили в отделы кредитования, искали помещения, записывали все это в Instagram. Татьяна мне сильно помогала, составляя разные списки, что нужно найти и купить, а я просто брал и делал, договаривался.

Также Татьяна взяла на себя выпечку десертов — мы сняли в Фаниполе цех, и каждый день она ехала туда с ребенком и выпекала 5−7 тортов. Я приезжал в 5−6 утра, забирал торты и вез их в кофейню. Бывало, что-то жена готовила дома, в своей духовке. Как-то мы поехали за город к родителям, и даже там Татьяна что-то пекла для кофейни. Несколько видов десертов мы заказывали у других компаний.

Кроме выпечки, жена взяла на себя все, что связано с красотой, — какие нужны торты и десерты, как что должно все это располагаться на витрине, где какой цветочек стоит, где это можно купить. Сейчас у жены должность «Директор витрин» и еще она занимается SMM. Наверное, помог ее опыт на прежнем месте работы — она по натуре хороший организатор и раньше была директором ивент-агентства в Минске, организовывала много масштабных мероприятий.

Я очень благодарен жене за тот вклад, который она внесла в наш проект и вносит до сих пор.

Думаю, если бы не ее активная поддержка, то этого проекта бы и не было.

Кто клиенты и чем их привлекают

У меня была задача еще на этапе ремонта сформировать пул людей, желающих посмотреть, что выйдет из этой истории на момент открытия. Так и получилось — первый день работы по выручке был максимальным в течение всего первого года.

Мы много думали, кто же наш клиент. Рисовали разные клиентские сегменты. Поняли, что, по сути, мы создаем новую нишу — городское кафе. С точки зрения сервиса и набора услуг, это больше, чем обычная кофейня. Тогда на рынке были или рестораны, или фастфуд, или кафе с «кофейным снобизмом» («Ка-а-ак? Вы не знаете, что такое двойная закладка?!» или бариста окидывает вас презрительным взглядом, если вы добавляете сахар в капучино).

Нашей целью было создать место с вкусным кофе, хорошими десертами и едой — при этом с адекватными ценами и отличным сервисом. Первые года полтора у нас не было еды, кроме десертов. Только заказывали у другой компании пироги-киши. Постепенно стали добавлять сырники, сэндвичи — готовили их там же, в Фаниполе.

Масштабирование

Открывая первую кофейню, я четко понимал, что не собираюсь этим ограничиться. Я даже сразу примерял, как название сети будет смотреться в России и Европе, в международном формате. Мы сразу создали чат в Телеграме и назвали его «Захватчики мира».

Видел, что для развития мне нужен большой денежный поток. Доходы с одной кофейни были для меня недостаточны — в найме я зарабатывал больше, причем без таких усилий. Для открытия второй кофейни и расширения бизнеса нужно было еще как минимум $ 50 тысяч. При этом я еще не рассчитался с прошлыми кредитами и отдавал деньги родственникам, должен был около $ 30 тысяч. Понимал, что мне нужен партнер, который согласится инвестировать в развитие сети.

«Открыться в «Замке» — мечта!»

Даже когда у меня еще не было партнера, но были долги, я в фоновом режиме просматривал помещения, где можно было бы открыться еще. Каждую неделю я обзванивал отделы аренды всех крупных торговых центров, особенно мне было интересно место в «Корона-Замок». Но я знал, что «Табак Инвест» не заключает договоров с внешними контрагентами на предприятия общественного питания, предпочитая открываться собственными силами. Но однажды все изменилось — на мой 101-й звонок сказали: «Да, есть место, пишите запрос на почту».

Я в тот момент гулял по городу, так что сел на бордюр и за 15 минут сформировал письмо — кто мы, какой у нас логотип, сколько работаем (8 месяцев на тот момент).

И хотя с одной стороны забрезжил свет в конце тоннеля и со мной стали общаться, я понимал, что денег-то нет!

К тому же мне предложили взять помещение в 250 «квадратов», что достаточно затратно.

Тогда к проекту подключился мой давний знакомый Алексей. Я уговорил его заложить свою квартиру, еще взяли кредит на $ 100 тысяч в банке. Так мы подписали договор на аренду. Месяца три делали ремонт, потратили на него около $ 60 тысяч — при том, что арендодатели бесплатно отдали нам часть старой мебели (мы потратились только на ее перетяжку).

«Нам нужен цех!»

Для двух заведений уже невозможно было обходиться тортами, которые пекла жена в Фаниполе, так что параллельно начали искать помещение для производственного цеха. С содроганием вспоминаю, какие ужасные места мы смотрели — какие-то полузаброшенные стройки, полуподвальные помещения.

Наконец, нашли подходящее помещение в цокольном этаже практически незаселенного здания. Партнер сначала был против, потому что в помещении было целых 450 квадратов: «Куда нам столько?!». Но аренда там была смешная -около 5 евро за метр. Так что я настоял, что мы его возьмем. Забегая вперед, скажу, что этот цех у нас до сих пор, и его нам уже мало.

К тем 400 дням, когда мы работали без выходных, добавились еще 150 дней, когда мы открывали цех и второе кафе. За это время я даже не заболел ни разу — не мог себе этого позволить. Ежедневно я выполнял роль директора, эйчара, водителя, уборщика, сантехника, мойщика посуды. У нас есть фотография, как наши жены, оформленные уже как кондитеры, ночью пекут в цеху торты. Кстати, жена Алексея до сих пор заведует у нас в компании производством.

До этого у нас было только 4 бариста, все остальное делали сами. Но в цех и во второе кафе пришлось нанимать еще людей. Так у нас появилось еще 8 человек во втором кафе и кондитеры (сейчас их уже около 20 человек).

Ковид и не только

Как только мы начали нащупывать почву под ногами и потихоньку расплачиваться с долгами, в мире случился ковид. Для нас это был невероятно сложный период: мы должны нескольким банкам, отдаем долги родственникам, платим зарплату работникам, а клиентов почти нет.

Тогда я понял, что любой кризис — это возможность и турбулентность, в рамках которой, если правильно сгруппироваться, можно получить дивиденды.

Во-первых, я везде получил скидку на аренду. Во-вторых, кто-то из конкурентов стал закрываться и распродавать по дешевке хорошее и нужное нам оборудование. В-третьих, именно тогда я принял решение открыть в первом зале на Захарова полноценную кухню и готовить там горячую еду, что позволило доходам кафе вырасти в 3 раза за короткое время.

Как только ситуация у нас чуть-чуть стабилизировалась, случился август 2020-го. Каждые выходные центр перекрывался и в обоих заведениях практически не было людей. Мы были на грани банкротства, и партнер говорил: «Все, надо закрывать цех и один зал». Но я настолько верил в проект, что не позволил это сделать. И как-то под нотариальную расписку взял в долг $ 15 тысяч у родственницы своего сотрудника для того, чтобы заплатить людям зарплаты. А потом взял еще один кредит на текущую деятельность.

Так из месяца в месяц, года полтора, мы работали над тем, чтобы отдавать эти кредиты. При этом на сотрудниках наши сложности никак не отражались, за это время мы никого не уволили. Да, иногда были задержки заработной платы из-за кассовых разрывов, но мы ни разу не останавливались.

«Нормально делай — нормально будет»

Мы не можем повлиять на «черных лебедей», но можем влиять на то, как делаем свое дело. С самого начала мы были «повернуты» на качестве нашей продукции. Сотрудники постоянно сбрасывают в чат фото витрин на одобрение: можем им сказать, что передвинуть или переставить. Если на витрине некрасивый или чуть помятый десерт, он сразу списывается. Витрина должна быть всегда идеальна, ведь это лицо заведения. Я недавно ходил по кофейням конкурентов, смотрел на «умирающие тортики» или полупустые витрины и думал: «У нас бы такое было невозможно».

А еще мы увидели, что людям мало просто выпить кофе с десертом, им хочется и что-то поесть. Рост выручки на Захарова показал, что мы двигаемся в правильном направлении. Так что вместо коктейльного бара, как первоначально планировалось в Замке, мы организовали кухню. Теперь там можно и позавтракать, и пообедать. Тогда это было необычно — нигде в кофейнях практически не было еды.

Открытие еще двух кофеен

Когда выплатили все долги, то поняли, что начинаем быть стабильным бизнесом. И задумались об открытии третьего заведения. Нам стали поступать предложения об инвестициях, и мы остановились на одних наших подрядчиках, готовых вложиться в бизнес.

Мы договорились, создали юрлицо, нашли помещение в «Минск-Мире» и начали ремонт.

Но в какой-то момент инвесторам начало казаться, что что-то идет не по плану. Мы вернули им деньги и расстались по-хорошему.

Однако работы идут, деньги нужны, а мы без инвесторов. Повезло, что другому нашему знакомому понравилось, что мы делаем, и он согласился стать нашим партнером.

У него было требование — объединить все бизнесы в один для большей прозрачности и управляемости. Мы сформировали группу компаний, стали вести управленческий и складской учет, подсчитали стоимость бизнеса (к слову, она составила более $ 1 млн). В общем, суперсила нашего третьего партнера — системность.

Третью кофейню открыли в ноябре 2021 года — и тоже не без «черного лебедя». Из-за коллапса с логистикой во время ковида и подорожания стройматериалов смета «взлетела» на $ 20 тысяч и открытие обошлось нам в $ 137 тысяч.

А в феврале 2022 года мы открыли 4-ю кофейню, в этот раз около «Дана Молл». С каждым разом открытие становится все более привычным делом. Сейчас в группе компаний уже работают 97 человек.

Обжарка кофе и тортики

Первое время мы закупали кофе у местных обжарщиков, а последние полгода сами занялись обжаркой. Для этого мы купили оборудование, сняли помещение. Пока продаем немного — до 2 тонн в месяц. Хотим привезти контейнер зеленых зерен для обжарки, а это стоит $ 180 тысяч. Планируем, что скоро у нас будет свой небольшой «кофейный заводик», тренинговый центр и новая кофейня — уже есть на это инвесторы.

Так как у нас был цех и кондитеры, их нужно было занять заказами. Мы сделали сайт и стали продавать торты физлицам и компаниям под своим же брендом. Если сначала мы делали около 20 тортов в месяц, то сейчас — уже около 500. Первое время развозили заказы сами, сейчас у нас своя курьерская служба (4−5 курьеров).

Сейчас работаем над франшизой «Coffee Embassy» — пока она будет продаваться по Беларуси, но в перспективе смотрим и на Россию, и на Европу.

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