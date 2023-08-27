Кувалда Судьбы Владимир Пастухов

27.08.2023, 11:40

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Владимир Пастухов

Ликвидация Пригожина – это как отсечка, которая фиксирует раскол.

Это была кувалда Бога - вне всякой зависимости от того, чем это было на самом деле. Сегодня диапазон версий максимально широкий: от исценировки, устроенной самим Пригожиным, до исценировки, устроенной Провидением (типа действительно «несчастный» случай).

Посередине – бесконечная серая зона, внутри которой разные варианты ликвидации: по приказу Путина, месть военных, заказ конкурентов, происки разведок мира и так далее. Важная история здесь в том, что все это не имеет никакого значения для осмысления сути произошедшего. А суть простая: чем бы это ни было – оно есть внешнее проявление невыдуманного, реального и неотвратимого раскола путинской элиты в условиях войны.

Сам феномен Пригожина, очищенный от всех субъективных психоделических наслоений, есть непосредственное воплощение этого раскола на «партию договорняка» и «партию тотальной войны». Гибель Пригожина – это как отсечка, которая фиксирует этот раскол в камне (надгробном).

Часть элиты видит выход в поддержании атмосферы «управляемого хаоса» в условиях «как бы войны» с перспективой частичной нормализации (типа «разрядки») и выходом в новую длительную «холодную войну», которая продлится до смерти Путина, а там видно будет.

Другая часть элиты полагает, что время «игр» прошло и необходимо завершать то переформатирование общества по тоталитарным лекалам, которое было намечено конституционным переворотом 2020 года (одним из следствий которого как раз и стала война), а значит, надо осуществить окончательную военную и гражданскую мобилизацию, которая позволит системе пережить самого Путина, даже если для этого придется пожертвовать самим Путиным..

Этим партиям уже не сойтись за круглым столом короля Артура, а самому королю необходимо сделать болезненный выбор. Он не очевиден, но пока мы видим, что Путин последовательно «стрижет» партию тотальной войны. Но для чего? Чтобы продвинуть свой «договорнячок» или для того, чтобы занять освободившееся место? Это нам предстоит узнать уже в недалеком будущем. Но об этом мы подумаем завтра...

Владимир Пастухов, t.me

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