Почему Aliexpress повысил цены для белорусов на 20%? 4 27.08.2023, 11:55

4,100

Пропагандисты нашли странный «ответ».

На государственном телеканале ОНТ показали сюжет, в котором сообщили, что белорусы стали жаловаться на то, что товары, добавленные в корзину, становятся там дороже на 20% от указанной первоначально цены.

На самом деле, торговая площадка стала отображать при оформлении заказа налог, который власти Беларуси ввели для иностранных интернет-магазинов еще в 2022 году.

«Вопрос, связанный с ценой товара зависит от того, как иностранная организация решила сделать это сама. Не всегда когда идет повышение ставок налогов, автоматически подымаются цены. Организация сама принимает решение. Поэтому то, что налогообложение введено с 1 июля 2022 года, а цену решили поднять на сумму НДС только сейчас — это решение компании, которая продает товары на территории Беларуси», — заявил в эфире заместитель председателя палаты налоговых консультантов Олег Бурдюк.

Подобная практика, на самом деле, обычное дело для некоторых развитых стран (например в США), где только на кассе к выбранным вам товарам применят еще и НДС. Таким образом, магазины показывают, что это не их прихоть, а налог государства, пишет telegraf.news.

В Беларуси в чеках (на заправках «Белнефтехим» уж точно) также можно увидеть, какой процент НДС и сколько в рублях от вашей покупки берет себе государство в виде налога на добавленную стоимость. Другое дело, что в Беларуси ценники везде указаны уже с учетом НДС.

Но есть и чисто техническая причина. Белорусы пользуются приложением и попадают на сайт Aliexpress, разработанный для России, в первую очередь. В РФ же дополнительного НДС на товары на АлиЭкспресс не устанавливали. Именно поэтому о начисленном дополнительном НДС белорусы узнают, только указав адрес доставки, когда интернет-магазин узнает, куда отправится посылка.

Но такое положение дел в РФ скоро может измениться. Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве промышленности и торговли России (Минпромторг) изданию «Известия» подтвердили, что проект поправок с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС уже готов и в настоящее время находится на обсуждении.

По данным издания, инициатором введения налога, который затронет, в первую очередь, китайские площадки для онлайн-торговли, стали Беларусь и Казахстан. В этих странах подобный сбор на товары с иностранных торговых онлайн-площадок действует с 2022 года, однако, на страны ЕАЭС они не распространялись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».