Бригада «Лють» показала видео зачистки села под Клещеевкой от врага 27.08.2023, 12:20

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Эффектные кадры ближнего боя от штурмового полка «Сафари».

Видео реального боя показала в Facebook объединенная штурмовая бригада «Лють» Национальной полиции Украины. На кадрах – зачистка села под Клещеевкой от оккупантов.

На видео видно, что от села, где, очевидно, долгое время находились захватчики, не осталось ни одного уцелевшего дома. На улицах там руины и чащи, а на окраинах все в дыму.

Зачищать его от российских войск взялись бойцы штурмового полка «Сафари» бригады «Лють». Они меткими выстрелами объяснили оккупантам, что их здесь ждет только смерть. Во время боя по меньшей мере пять захватчиков были убиты и более десятка ранены.

«Лютое сафари. Этот день раш*сты запомнят надолго... Несмотря на тяжелые условия, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи, ежедневно борясь за будущее нашего государства», – подчеркнули в бригаде.

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