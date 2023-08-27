Что нельзя хранить в жару возле окна 27.08.2023, 12:59

Названы вещи, которые быстрее всего портятся на солнце.

Чрезмерное солнечное тепло не только негативно влияет на здоровье человека, но и может испортить некоторые вещи. Правильное хранение продуктов поможет избежать проблем.

Поэтому нужно знать, что прятать от солнца. Сайт obozrevatel.com собрал список этих вещей.

Еду и напитки нельзя держать на подоконнике, так они потеряют свои питательные вещества и быстро испортятся. А их потребление приведет к отравлению и проблемам с желудком. Это касается и хлебобулочных изделий, от солнца они засыхают.

Медицинские препараты следует хранить с особой осторожностью. Лучше их размещать в холодном или темном месте. Внимательно прочтите инструкцию и не подвергайте их солнечному свету. Потому что они потеряют свои свойства и могут повлиять состояние вашего здоровья.

Солнечный свет может исказить цвет и текстуру красок и лаков. Поэтому хранить их на подоконнике нельзя, особенно если они открыты. Их запах может отрицательно повлиять на ваше самочувствие.

Книги и документы нужно прятать подальше от окна. С течением времени может изменяться их оттенок, что исказит внешний вид.

Электрические приборы, такие, как компьютер, телевизор, телефон и другие могут не выдержать температурных перепадов и это приведет к поломке, а перегрев батареи снизит ее эффективность.

Даже некоторые комнатные растения не следует ставить на подоконник. Перед покупкой вазона узнайте о его особенностях и правильном уходе.

Пластиковые предметы могут размягчиться и даже расплавиться в жаркие дни, что может привести к негативным последствиям.

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