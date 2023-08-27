«И тут паренек выдает сокровенное: замолвишь за меня словечко начальству?» 27.08.2023, 13:10

Белорусы рассказали о «романтичных» историях на корпоративах.

На корпоративах, бывает, случаются любовные истории. Сайт Onliner собрал несколько таких случаев из реальной практики белорусов. Какие-то истории добром не кончились, другие — наоборот.

Будьте осторожны с квасом

История Оксаны учит нас: квас коварен. Мотайте на ус и будьте осторожны с этим напитком.

— Как-то после напряженного дня на новой работе у меня возникла блестящая идея: надо сгонять на прежнюю работу, там как раз гулянка по поводу какого-то праздника. Чай, не чужие люди, ностальгия и все такое… Недолго думая (некогда думать) — мчу, залетаю без предупреждения. Переживаю бурю эмоций: всякую там грусть, нежность от вида старого пятна на моем столе. Плачу, радостно ругаюсь с кем-то — все прекрасно и мило. А потом в курилке цепляюсь взглядом с каким-то новеньким парнем.

Оказалось, это стажер в организации на птичьих правах. Слово за слово — искра, буря… Спокойно, до безумия пока не дошло. В общем, поздно вечером кое-как распихали моих бывших коллег по машинам, помахали платочком — и вот мы одни. Ночь, контора, какая-то подсобка, то и дело падает швабра. Что может быть романтичней?!

И тут паренек выдает сокровенное. То, что мечтает услышать каждая девушка: «Замолвишь за меня потом словечко начальству? Ты же тут всех знаешь…»

Тут я и захихикала в голос. Это было настолько тупо, что даже прекрасно. Я думала, просьбы «замолвить словечко» — что-то из глупых фильмов.

Не успела ответить ему что-то максимально токсичное, как для полного счастья у него зазвонила трубка. Поднимает — слышу, девушка интересуется, во сколько он вернется домой. Его девушка. Конечно, пришлось его послать, но не уверена, что он сам понял, чтó сделал не так.

В общем, это тот случай, когда тупость спасает от необдуманных поступков. На бывшую работу я потом заглядывала, его там больше не видела. Видимо, «испыт» все-таки не прошел.

Да, важно отметить, что всему этому (в том числе такому моему поведению) предшествовал корпоративный коктейль: водка и квас. Раньше-то ничего подобного со мной не случалось. Поэтому молю: будьте осторожны с квасом!

Перебрал, пошел клеиться… На днях поженились

У Антона буквально в прошлые выходные случился феерический хеппи-энд (на самом деле, надеемся, далеко не энд) корпоративного романа. 18 августа он поженился с девушкой, к которой когда-то так неумело и страстно подкатывал среди комаров и палаток. Главный вывод из ситуации: неумелый подкат тоже считается!

— Эта история случилась в 2015 году. Работали мы в крупной белорусской строительной организации. Я — геодезист, она как раз бухгалтер. Друг друга почти не знали, особо не пересекались. И как-то поехали на корпоративный турслет.

Ну там сценки, конкурсы, веселье… Я немного перебрал. Но приосанился — и отправился к ней. Надо же как-то клеиться! Теперь понимаю, насколько это было беспонтово и нелепо.

На следующий день я, конечно, извинился. Но вопрос-то остался нерешенный! В общем, принялся, как это называется, ухаживать. Старался так и эдак недели две. Всякие там свидания, цветы и все вот это… Ну и закрутилось.

Мы уже восемь лет вместе. А 18 августа состоялась наша свадьба.

«Костюм с выпускного»

Извлекать мораль из следующей истории можно долго и с удовольствием. Катя уж ровно десять лет помнит вечер, который начался на корпоративе — и лопнул, как красивый мыльный пузырь. Вот бы починить…

— Это было в 2013-м — и до сих пор жалею, что не воспользовалась шансом. Наш банк организовал тогда крупный корпоратив в хорошем ресторане в Минске. Кроме работников, приглашены были также клиенты и партнеры банка со всей Беларуси и не только.

Я была молодой и горячей, ни с кем еще не встречалась. В какой-то момент коллега сказала, что на меня явно обратил внимание какой-то парень. Присмотрелась я аккуратно — и правда. Сидим, переглядываемся… Вообще-то, там многие друг друга не знали — ну я и решила: наверное, сотрудник какого-то регионального нашего подразделения. «Ай, не, — говорю коллеге, — какой-то у него костюм смешной, будто с выпускного»

Все же мы в тот вечер с ним познакомились, хотя наряд меня чуть не отпугнул. Оказалось, очень приятный и интересный молодой человек. Мы танцевали с ним, а потом решили сбежать вдвоем с корпоратива. Помню, поехали на такси в McDonald’s, а остаток ночи сидели у него в машине — просто ели фастфуд и смеялись.

Перед расставанием обменялись контактами — он был из другого города. И — все…

Пока он ко мне снова доехал, я уже начала встречаться с другим парнем. Вроде как некрасиво же — пришлось отказать…

И только потом до меня дошло, картинка сложилась. Вспомнила, что на корпоративе том он сидел за VIP-столиком. И костюм этот, который я приняла за выпускной… В общем, он оказался учредителем одной из больших компаний, крупным клиентом банка.

Теперь жалею, что так глупо потратила тот шанс. Уж очень классный, волшебный был вечер… Мы, кстати, и сейчас иногда переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. А я с тем своим парнем тогда довольно быстро рассталась.

Нет, продолжения не получится — у него уже жена и дети. Но, возможно, прочитав эту историю, он себя узнает. Будет прикольно.

Броуновское движение тел

Андрей по молодости угодил в самую сердцевину квантовой неопределенности, где частицы беспорядочно сталкиваются, ведут себя странно и парадоксально.

— Я работал на удаленке и никого почти не знал в нашем рекламном агентстве. И на первом же корпоративе узнал даже как-то слишком много. Как всегда, начиналось все очень культурно: чопорные диалоги о высоком, дегустация сортов вина, квизы. Ну что может пойти не по плану из-за каких-то квизов?

В какой-то момент я заметил, что одна коллега обращает на меня много внимания. К этому времени, конечно, не по плану пошло все. Дым стоял коромыслом, от изначальной благопристойности не осталось и следа. Навеселившись, все принялись разъезжаться. Это, как известно, самое интересное. Я очутился в компании из пяти человек. В ней была и та барышня по имени Ира, которая, как мне привиделось, обращала на меня внимание. В общем, мне что-то ударило в голову, и я Иру поцеловал. Не зная, что она уже пять лет в отношениях с другим коллегой, Сергеем.

Следующий кадр: еду со всеми в такси. Причем выясняется, что едем мы к ним в гости, к Сергею и Ире. Только сам Сергей не в курсе, поскольку спит, свернувшись в клубочек. Также в машине постепенно обнаруживаются мои коллеги Оксана, Лиза и Игорь, это важно. Оксана по пути объясняет мне, в какую ситуацию я попал. Голова моя принимается прокручивать все возможные варианты развития событий. Останавливается на беспощадной потасовке с Сергеем. Вот он, сопит в галстук.

К нашему приезду Сергей очнулся, и Ира ему все рассказала. Он оказался не против. Я не знал, что и думать. Голова принялась прокручивать варианты и решила, что у них свободная модель отношений.

Пока мы общались о теории отношений вообще, в другой комнате Лиза и Игорь успешно налаживали свои. А у Сергея и Оксаны (следите за руками) формировался тактильный тип привязанности.

В общем, первый корпоратив прошел вместе с головной болью. Почти ничего не обсуждалось. У меня с Сергеем сложились приятельские отношения. Но с Ирой я решил не продолжать развитие сюжета.

На следующей неделе состоялся второй, уже неофициальный корпоратив. Присутствовала та же компания из шести человек. Сергей с Оксаной стремительно сближались, Ира решительно не обращала на это внимания. Похоже, мой поцелуй с ней стал для Сергея отправной точкой следующего этапа отношений. Вывод такой: один неосторожный поцелуй с сотрудницей влечет разрушение и создание хаотичных и противоречивых, как поведение квантов, связей… У других.

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