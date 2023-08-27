Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после фото из изолятора 11 27.08.2023, 13:23

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Фото: АР

Сколько денег получил экс-президент США?

Дональд Трамп превратил свою фотографию в изоляторе в Джорджии в рекордный сбор средств. Экс-президента США арестовали в пятницу, 25 августа, с возможностью выйти под залог. Всего через день после публикации снимка он получил более четырех миллионов долларов пожертвований, пишет Politico.

По состоянию на субботу сумма уже выросла до 7,1 миллиона. Эти деньги — прибыль Трампа с продаж своего официального мерча: футболок, кепок и другой сувенирной продукции.

Всего за последние три недели он собрал почти 20 миллионов долларов. За это время Трампу были предъявлены обвинения в участии в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, а также в попытке отменить подсчет голосов в Джорджии на выборах 2020 года.

«Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки», — пишет издание.

Напомним, бывший президент США в штате Джорджия обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Судья в Джорджии начнет рассмотрение дела о вмешательстве в выборы 23 октября, фигурантами по нему проходят еще 18 человек.

Трамп вину не признает. Он назвал происходящее «пародией на правосудие», а само дело против него он считает «вмешательством в выборы», которые предстоят в США в 2024 году. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого», — заявил он.

Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание актрисе Сторми Дэниелс. При этом рейтинг экс-президента только растет.

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