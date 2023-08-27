Минский Берлага на побегушках у Кремля 3 Александр Невзоров

27.08.2023, 13:29

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«Картофельный жук» погибнет под тяжестью своих лживых конструкций.

Кремлевский режим с колорадским жуком роднит не только цвет, но и удивительная способность подыхать под тяжестью собственного д…ма.

Картофельный жук, предохраняясь от индюшек и фазанов ухитряется гадить сам себе на спину, создавая на ней защитные шапки из токсичных фекалий. Иногда жук увлекается и создает на своей спине настолько массивную экскремент-конструкцию, что теряет способность двигаться и погибает.

Кремль занимается тем же самым. Прокачивая версию о заложенной в пригожинский самолет бомбе, он вдруг «выпускает Берлагу» (Лукашенко), который сообщает о том, что Пригожин «был предупрежден о готовящемся покушении».

Учитывая «высоту сообщателя», трусоватый и истеричный повар воспринял это весьма серьезно и «утроил бдительность».

Его служба безопасности (22 человека +авиатехники) были переведены в «режим тревоги», что абсолютно исключает возможности любых закладок в «Эмбрайер».

Александр Невзоров, t.me

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