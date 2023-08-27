Школьников Минска оденут в одинаковую форму 11 27.08.2023, 13:56

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Как она будет выглядеть?

В Мингорисполкоме запустили пилотный проект по одежде для школьников. Так, власти Минска хотят создать специальную рабочую группу, чтобы к осени 2024 года создать одинаковую для всех школьников города «привлекательную и безопасную» форму. И с государственной символикой. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

По словам чиновницы, причиной такой идеи стало то, что «не всех родителей радует большое разнообразие моделей деловой одежды».

— Все-таки некоторые (и в последнее время их большинство) говорят о том, что нужно сузить этот набор и вернуться уже к понятию «школьная форма», Которую можно будет свободно приобрести в торговых сетях, — заявила она.

В Мингорисполкоме на жалобы отреагировали, и на одном из совещаний решили запустить пилотный проект по созданию формы к 2024−2025 учебному году. Для этого планируют создать рабочую группу, в которую войдут представителей учреждений образования (руководство и педагоги), дети, родители, и представителей «Беллегпрома».

— И совместно определить наиболее привлекательные, наиболее безопасные модели. Пускай их будет 5−10 для мальчиков и для девочек. И определить их как «школьную форму», и к следующему году запустить через торговую сети, — описала идею Борисенко.

Но без госсимволики не обойдется. Ведь, по мнению чиновницы, «конечно, уже с ранних лет мы должны понимать свою принадлежность к этому государству».

Ранее в июле в Мингорисполкоме заявляли, что задумались об унификации школьной формы, в планах сделать ее единой по цвету, добавить герб города.

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