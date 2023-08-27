Неожиданные атаки с неба: Подоляк анонсировал «сюрприз» для России 27.08.2023, 14:02

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Украинская разведка в курсе, кто его организует.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые сюрпризы для россиян на фоне воздушных тревог, которые все чаще «беспокоят» Москву в последние дни.

Как известно, сегодня Минобороны РФ вновь пожаловалось на новые атаки БПЛА. Прогноз о том, чего ждать «великой» России дальше, политик озвучил в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, в российском обществе в целом отсутствует понимание ситуации. Люди внутри РФ живут скорее в другом состоянии - страхе: «Они понимают, что войну уже проиграли, понимают, что она выглядела не так, как они планировали... Понимают, что она постепенно переходить на территорию РФ, и не просто «переходит»... Они уже знают, что такое сирены, знают что такое неожиданные атаки с неба», - указал политик.

По его словам, это все это будет постепенно лишь нарастать. Об этом свидетельствуют заявления нашей разведка. Хотя, как подчеркнул Подоляк, Украина не имеет отношения к неустановленным атакам БПЛА по России, - есть понимание, что война должна «правильно закончиться». Так, чтобы Россия ощутила вес того, что наделала.

«Наша разведка понимает, какие инопланетяне это организовывают. Вот эти группы «инопланетных» существ все больше и больше заинтересованны в давлении на российское общество. Для того чтобы эта война правильно закончилась и мир получил хоть какую-то временную прослойку для стабильной жизни, Россия должна в полном объеме вкусить то, что породила. Войну в ее, как они думают, прекрасном величии», - заявил Подоляк.

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